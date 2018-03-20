KSB ПРЕДСТАВИТ ПРОГРАММУ ДЛЯ ПРИЕМО-СДАТОЧНЫХ ИСПЫТАНИЙ

На выставке IFAT в этом году (с 14 по 18 мая 2018 года) KSB представит вниманию посетителей очередную новинку: программа приемо-сдаточных испытаний насосов в режиме онлайн.

При покупке больших насосов гидравлические приемочные испытания и окончательная проверка являются важным подтверждением соответствия требуемым рабочим параметрам. В прошлом заказчикам всегда приходилось лично приезжать на испытательный стенд на заводе KSB, чтобы убедиться в том, что их приобретенный насос протестирован, и подписать протокол приемо-сдаточных испытаний.

Поскольку испытания проводятся на заводе-изготовителе, для зарубежных заказчиков это, как правило, дорогостоящая, отнимающая время поездка. Приемо-сдаточные испытания в режиме онлайн - это решение от KSB, обеспечивающее надежный и стандартизованный процесс испытания насосов на соответствие требуемым рабочим параметрам и стандартам. Проводимое тестирование насоса транслируется в прямом эфире через специально выделенный защищенный интернет-канал. Во время интернет-совещания между производителем насоса и заказчиком заказчик может видеть в режиме реального времени, как проводятся испытания, какие параметры проверяются, какие кривые характеристик выдает система.

В дополнение к данным о давлении и производительности программное обеспечение записывает все дополнительные данные о работе насоса, необходимые в соответствии со стандартом DIN EN ISO 9906, что позволяет сделать вывод об эксплуатационных параметрах и эффективности насоса. Измерения могут также включать в себя данные об уровне шума и вибрации. Перед приемо-сдаточным испытанием KSB предоставляет представителю заказчика организационную информацию, листы данных заказа и точное описание процесса приемо-сдаточного испытания. Сюда входят подробные сведения об используемых измерительных приборах, включая соответствующие проверочные сертификаты. После проведения приемо-сдаточных испытаний KSB отправляет заказчику протоколы на подпись по электронной почте. Весь процесс тестирования насоса проводится в полном соответствии со стандартами проведения процедуры приемо-сдаточных испытаний.

Данная процедура испытаний в режиме онлайн уже внедрена на заводе KSB в г.Галле (Германия), где производятся насосы для водоснабжения и сточных вод, а также на некоторых других заводах компании. Испытательные стенды KSB позволяют тестировать насосы мощностью до 10 МВт и производительностью до 21 000 м³ / ч. Возможны также комплексные испытания насосных агрегатов, оснащенных приводами заказчика, трансформаторами и частотными преобразователями.

На стенде компании на выставке IFAT будет демонстрироваться панорамная презентация 360°, которая даст заинтересованным сторонам полное представление о процессе проведения приемо-сдаточного испытания в режиме онлайн на заводе KSB в Галле.

По материалам пресс-службы KSB



