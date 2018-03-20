МЗТА СООБЩАЕТ ОБ УЧАСТИИ В ВЫСТАВКЕ «ГАЗ. НЕФТЬ. НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ – КРАЙНЕМУ СЕВЕРУ»

Пресс-службы Муромского завода трубопроводной арматуры сообщает, что с 28 по 29 марта 2018 г. в Деловом центре «Ямал», (г. Новый Уренгой, ул. Юбилейная, 5) состоится ежегодная выставка «Газ. Нефть. Новые технологии – Крайнему Северу» в рамках Новоуренгойского газового форума.

«Муромский завод трубопроводной арматуры» принимает участие в данной выставке и приглашает Вас посетить наш стенд №28. На стенде ЗАО ПО «МЗТА» Вы сможете провести переговоры и детально обсудить со специалистами отдела продаж вопросы сотрудничества и поставок, получить подробные консультации по всем видам продукции производства МЗТА. Время работы выставки:

28 марта — 10-18 часов,

29 марта — 10-16 часов.

По материалам пресс-службы ЗАО ПО «МЗТА»



