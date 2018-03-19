ЧТПЗ ОТГРУЗИЛ В УЗБЕКИСТАН ОКОЛО 6 000 ТОНН ТБД

Группа ЧТПЗ поставила около 6 000 тонн труб большого диаметра (ТБД) в Республику Узбекистан. Заказчиком продукции выступила компании Enter Engineering, один из лидеров рынка нефтегазового строительства в Центральной Азии. Трубы диаметром 1020 мм с толщиной стенки 10 мм и внешним трехслойным антикоррозионным покрытием выполнены из стали класса прочности К52. Продукция будет использована для реконструкции действующих трубопроводов Республики Узбекистан.

Группа ЧТПЗ выполнила заказ в сжатые сроки: с момента получения заявки и до отгрузки готовой продукции прошло 30 дней. Это стало возможным благодаря слаженной работе с поставщиком металла и специально разработанной логистической схеме. «Наращивание экспортных поставок в страны СНГ является одним из приоритетных направлением деятельности компании, – отмечает коммерческий директор Группы ЧТПЗ Денис Приходько. – В 2017 году, несмотря на усилившуюся конкуренцию, Группа нарастила объемы отгрузок ТБД в Узбекистан, увеличив свою долю в данном сегменте до 11%. В дальнейшем компания намерена продолжить укреплять свои позиции в регионе».

Группа ЧТПЗ поставляет в Республику Узбекистан практически весь производимый сортамент труб и соединительных деталей трубопроводов, основной объем приходится на бесшовные горячекатаные, холоднодеформированные общего назначения и котельные трубы производства Челябинского трубопрокатного и Первоуральского новотрубного заводов. В 2017 году Группа ЧТПЗ отгрузила в Республику более 11 000 тонн трубной продукции.

По материалам пресс-службы Группы ЧТПЗ



