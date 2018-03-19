НОВИНКА ВИДЕОТЕКИ VALTEC

Вторая часть анимационного видеоролика «Инженерные системы многоэтажных жилых домов», представленного публике на выставке Aquatherm Moscow-2018, размещена для просмотра на сайте и канале в YouTube компании VALTEC. Ролик демонстрирует комплексное применение продукции VALTEC при горизонтальной разводке системы отопления многоквартирного дома. Напоминаем, что год назад компания подготовила анимационный фильм, посвященный комплексным решениям VALTEC для индивидуального строительства.
По материалам пресс-службы VALTEC