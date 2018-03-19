ИНЖЕНЕРЫ АУМА ПРОВЕЛИ КУРС ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ХАБАРОВСКОГО ВОДОКАНАЛА

Инженеры Хабаровского офиса ООО «ПРИВОДЫ АУМА» провели технические консультации для сотрудников служб МУП города Хабаровска «Водоканал» – пускового комплекса Головных очистных сооружений водопровода (ГОСВ), центральной водопроводной станции (ЦВС), цеха водоотведения (ЦВО), а также цеха КИПиА. Программа семинаров была рассчитана на шесть дней, обучение прошли 80 сотрудников.

На семинарах инженеры АУМА рассказали о принципах настройки блока управления АС 01.2, а также возможностях его конфигурирования через специализированное программное обеспечение – программу СDT, доступную на сайте www.auma.ru. Благодаря использованию сотрудниками АУМА демонстрационного оборудования, участники семинаров получили необходимые практические навыки, которые позволят им в дальнейшем осуществлять самостоятельно работы по настройке и обслуживанию электроприводов. По отзывам, участники остались довольны и выразили благодарность за организацию и проведение данного мероприятия.

Всего на объектах Хабаровского Водоканала применяются более 800 единиц электроприводной техники АУМА в различных комплектациях. Приводы на некоторых объектах находятся в эксплуатации уже более 10 лет.

По материалам пресс-службы ООО «ПРИВОДЫ АУМА»



