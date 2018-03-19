ВНМ ОСВОИЛ ВЫПУСК ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩИХ ТЕПЛООБМЕННИКОВ

ОАО «Волгограднефтемаш» завершило производство двух витых теплообменников для ОАО «НАФТАН» (Республика Беларусь). Аппараты выполнены из нержавеющей стали. Это новый вид продукции, освоение которого велось в рамках НИОКР.

Отличительной особенностью этого оборудования является то, что теплообменные трубы в них навиты геликоидально по перекрестной сетке вокруг внутреннего сердечника, в то время как у обычного кожухотрубчатого теплообменника они прямые и устанавливаются параллельно его продольной оси. Такие теплообменники востребованы в сфере криогенных технологий и на предприятиях по сжижению природного газа. Их эффективность обусловлена относительной компактностью и высокой теплопередачей. Коэффициенты теплоотдачи в среднем в 1,5-2 раза выше, чем в стандартных «прямотрубных».

Ранее производством аналогичных аппаратов занимались зарубежные производители, такие как Linde, Sondex, Wolverine Tube division и другие. Изготовление данного вида оборудования расширяет линейку выпускаемой ОАО «Волгограднефтемаш» импортозамещающей продукции.

По материалам пресс-службы ОАО «ВНМ»



