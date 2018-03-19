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ВНМ ОСВОИЛ ВЫПУСК ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩИХ ТЕПЛООБМЕННИКОВ

19 марта, 2018 22

ОАО «Волгограднефтемаш» завершило производство двух витых теплообменников для ОАО «НАФТАН» (Республика Беларусь). Аппараты выполнены из нержавеющей стали. Это новый вид продукции, освоение которого велось в рамках НИОКР.

Отличительной особенностью этого оборудования является то, что теплообменные трубы в них навиты геликоидально по перекрестной сетке вокруг внутреннего сердечника, в то время как у обычного кожухотрубчатого теплообменника они прямые и устанавливаются параллельно его продольной оси. Такие теплообменники востребованы в сфере криогенных технологий и на предприятиях по сжижению природного газа. Их эффективность обусловлена относительной компактностью и высокой теплопередачей. Коэффициенты теплоотдачи в среднем в 1,5-2 раза выше, чем в стандартных «прямотрубных».

Ранее производством аналогичных аппаратов занимались зарубежные производители, такие как Linde, Sondex, Wolverine Tube division и другие. Изготовление данного вида оборудования расширяет линейку выпускаемой ОАО «Волгограднефтемаш» импортозамещающей продукции.

По материалам пресс-службы ОАО «ВНМ»


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