ОМК ОТКРЫЛ первую установочную сессию «Начни свое дело»

15 марта 2018 года на территории городского округа город Выкса на площадке «Выксунского бизнес-инкубатора» прошло масштабное мероприятие по социальному предпринимательству первая установочная стратегическая сессия «Банк идей проектов социальных предпринимателей», а также состоялся разговор «без галстуков» с заместителями главы администрации округа по социальной политике, строительству и ЖКХ. «Малый бизнес предлагает интересные варианты решения острых социальных проблем. Именно поэтому ОМК проводит программу «Начни свое дело» в городах присутствия предприятий. Нижегородская область – уже третий регион, где мы развиваем социальное предпринимательство. Мы ожидаем, что в Выксе появятся новые социальные, медицинские, экологические и другие услуги для уязвимых групп населения, а также проекты в сфере культуры и туризма», – отметила руководитель направления по корпоративной социальной ответственности АО «ОМК» Ольга Миронова. В своем приветственном слове к участникам сессии первый заместитель главы администрации городского округа город Выкса Игорь Пономарев также добавил: «Для нас принципиально важно развивать социальную сферу – и важно, что ОМК не ограничивается своей проходной, а активно инвестирует средства в округ, в том числе на развитие социально ориентированного бизнеса. Сегодня нашим активным жителям предоставляется возможность заявить о собственных социальных идеях и не только познакомиться с азами ведения такого бизнеса, но и получить финансовую поддержку. Реализация предложенных бизнес-идей, в том числе при участии партнерста Выксунского металлургического завода, автономной некоммерческой организации «Центр ииноваций социальной сферы Нижегородской области», администрации городского округа, позволит нам решать острые социальные проблемы, обеспечить альтернативные способы занятости и, в конечном итоге, улучшить жизнь людей и социальный климат. Мы даем шанс активным выксунцам начать свое дело в такой важной сфере, - желаю вам в полной мере его использовать». Участники узнали подробнее о предстоящих занятиях в акселераторе, а также о правилах участия в конкурсе и условиях получения гранта на реализацию своего бизнеса. Они познакомились с успешными социальными предпринимателями Нижегородской области: Екатериной Архиповой (сеть хостелов «Welcome») и Романом Пономаренко (инклюзивный лагерь для молодежи «РИТМ»).

Акселерационная программа «Бизнес-старт» – это серия семинаров, участники которых получат знания, необходимые, чтобы с минимальными временными и ресурсными затратами запустить свой бизнес в социальной сфере. Под руководством сертифицированных тренеров-экспертов выксунцы получат новые знания по бизнес-моделированию, маркетингу, управлению проектами, выстраиванию личного бренда и его продвижению, познакомятся с инструментами поддержки социального предпринимательства. Они также смогут получить консультации лучших экспертов края по разным вопросам ведения бизнеса. Расписание семинаров: 14 апреля вводное занятие «Сессия по генерации идей» 21 апреля очный семинар «Эффективная организация продаж. Маркетинг проекта» 28 апреля очный семинар «Организация бизнес-процессов. Экономика проекта» 5 мая очный семинар «Личный бренд в социальных сетях. Продвижение продукта в Интернете» 12 мая очный семинар «Команда – основа бизнеса. Инструменты поддержки социального предпринимательства» 19 мая организация и проведение очной сессии для презентации и доработки проектов участников Акселератора По материалам портала ВЫКСА.РФ



