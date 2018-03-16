ДАНФОСС НАЧАЛ ИЗГОТАВЛИВАТЬ ТЕПЛООБМЕННИКИ ИЗ ТИТАНА

В феврале 2018 года успешно прошел гидравлические испытания первый теплообменник, собранный из титановых пластин производства «Ридан», входящего в группу компаний «Данфосс».

Титановый сплав G1, российский аналог ВТ1-0, состоит на более чем 99% из титана. Он используется в очень агрессивных коррозионных средах, таких как, например, морская вода. «Ридан» – первая и единственная в России компания-производитель разборных пластинчатых теплообменников, поддерживающая наличие данного металла на складе. Это позволяет существенно сократить сроки изготовления: с нескольких недель до нескольких дней. Теперь мы можем оперативно поставлять НН с Ду 50 для океанариумов, санаториев с минеральной водой и для других специальных применений. В настоящее время «Ридан» изготавливает титановые пластины для нескольких типоразмеров РПТО.

По материалам пресс-службы ООО «ДАНФОСС»



