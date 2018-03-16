АДЛ ПРИГЛАШАЕТ НА ВЫСТАВКУ SECURIKA MOSCOW (MIPS)

Пресс-служба компании АДЛ приглашает посетить 24-ю международную выставку технических средств охраны и оборудования для обеспечения безопасности и противопожарной защиты Securika Moscow. Выставка будет проходить с 20 по 23 марта в выставочном комплексе «Экспоцентр».

Стенд АДЛ: E209, зал 2, павильон 8. Посетив стенд АДЛ, вы сможете пообщаться с техническими специалистами, задать интересующие вопросы, познакомиться с современными инженерными решениями для комплексного обеспечения противопожарной защиты и увидеть вживую оборудование для систем пожаротушения как производства АДЛ, так и производства ведущих европейских производителей. Для бесплатного посещения получите электронный билет, указав промокод sec18eADLD на сайте выставки. Без промокода вход на выставку при регистрации на сайте — 200 рублей, а при покупке билета в кассе — 400 рублей. Промокод действителен только для билетов, получаемых на сайте выставки.

Время работы выставки: 20–22 марта с 10:00 до 18:00, 23 марта с 10:00 до 16:00.

По материалам пресс-службы АДЛ



