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АБС ЗЭИМ АВТОМАТИЗАЦИЯ ОСНАСТИЛО ОБОРУДОВАНИЕМ ГРЭС В КАЗАХСТАНЕ

16 марта, 2018 22

Предприятие группы компаний «АБС Электро» - ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация» осуществило поставку шкафов НКУ серии КСАТО в рамках реализации проекта реконструкции энергоблока №5 Аксуской ГРЭС (Казахстан).

Аксуская ГРЭС является опорным узлом в энергосистеме Казахстана, связывающим энергосистемы Западной Сибири, Алтая и Северо-Восточного Казахстана. Станция входит в состав АО «Евроазиатская энергетическая корпорация» - крупнейшего поставщика электроэнергии на казахстанском рынке.

По материалам пресс-службы ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация»


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