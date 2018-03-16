АБС ЗЭИМ АВТОМАТИЗАЦИЯ ОСНАСТИЛО ОБОРУДОВАНИЕМ ГРЭС В КАЗАХСТАНЕ

Предприятие группы компаний «АБС Электро» - ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация» осуществило поставку шкафов НКУ серии КСАТО в рамках реализации проекта реконструкции энергоблока №5 Аксуской ГРЭС (Казахстан).
Аксуская ГРЭС является опорным узлом в энергосистеме Казахстана, связывающим энергосистемы Западной Сибири, Алтая и Северо-Восточного Казахстана. Станция входит в состав АО «Евроазиатская энергетическая корпорация» - крупнейшего поставщика электроэнергии на казахстанском рынке.
По материалам пресс-службы ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация»