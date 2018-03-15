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ЧТПЗ подвел итоги 2017 года

15 марта, 2018 18

Публичное акционерное общество «Челябинский трубопрокатный завод» (ПАО «ЧТПЗ»), ведущий российский производитель трубной продукции, поставщик комплексных решений для компаний топливно-энергетического комплекса, объявляет консолидированные финансовые результаты за год, закончившийся 31 декабря 2017 года, в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

Реализация:

Объем реализации труб увеличился на 14,5% по сравнению с 2016 годом и составил около 2 млн тонн. Доля Группы ЧТПЗ в совокупных отгрузках российских трубных производителей также увеличилась до 17,5%. Рост обусловлен увеличением поставок на экспорт и повышением спроса на бесшовные трубы. Отгрузка Группы ЧТПЗ на экспорт в 2017 году выросла на 123% и составила около 600 тыс. тонн. Поставки на российский рынок составили 1,4 млн тонн (-3%), незначительное снижение обусловлено сокращением спроса на трубы большого диаметра в связи с завершением ряда инфраструктурных проектов. Группа ЧТПЗ приняла участие в крупнейших трубопроводных проектах ТЭК: «Северный поток – 2», «Сила Сибири», Северо-Европейский газопровод, Ямал СПГ. В минувшем году компания поставила потребителям 14 тыс. тонн соединительных деталей трубопроводов. Основной объем составили отводы горячего гнутья, штампосварные детали, крутоизогнутые отводы.

Финансовые итоги:

Выручка компании увеличилась на 17% по сравнению с 2016 годом и составила 158 257 млн рублей. Валовая прибыль уменьшилась на 6% и составила 37 572 млн рублей, при этом показатель EBITDA уменьшился на 16% - до 23 639 млн рублей. На динамику показателя EBITDA оказали влияние снижение поставок на рынок РФ и рост переменных затрат на производство. Рентабельность по EBITDA снизилась на 5,8 процентных пункта и составила 14,9%. При этом компания сгенерировала положительный чистый операционный денежный поток, составивший 17 885 млн рублей (в 2016 г. - 13 410 млн рублей). Чистая прибыль снизилась на 37% - до 4 032 млн рублей.

Основные события:

С 16 октября 2017 Борис Коваленков, возглавляющий ГК «Римера», избран генеральным директором трубного дивизиона Группы ЧТПЗ. Челябинскому трубопрокатному заводу присвоен рейтинг кредитоспособности рейтинговым агентством RAEX (Эксперт РА) на уровне ruA+, прогноз «Стабильный». Компания впервые поставила ТБД в Египет (для реализации проекта по транспортировке и хранению сжиженного газа «Ain Sukhna Product Hub») и в Румынию (для ремонта существующего и строительства нового газопровода нефтяной компании OMV). Компания стала генеральным поставщиком труб для реконструкции главной спортивной арены Белоруссии – стадиона «Динамо» в Минске.

В минувшем году Группа продолжила разрабатывать новые виды трубной продукции. Освоено производство нового вида труб с высокогерметичным резьбовым соединением класса «Премиум»; новый сортамент длинномерных труб из нержавеющей стали для нефтехимического машиностроения; трубчатый сварной шпунт для берегоукрепления; бесшовные отводы трубопроводов с температурой эксплуатации от минус 70 до плюс 450°С.

Впервые среди российских производителей Группа ЧТПЗ осуществила промышленную поставку разрезных тройников для капитального ремонта второй нитки конденсаторопровода «Вуктыл – СГПЗ» ПАО «Газпром». Челябинский трубопрокатный и Первоуральский новотрубный заводы прошли аудит и получили сертификаты соответствия требованиям стандарта СТО «Газпром» 9001-2012 в Системе добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Группа заключила долгосрочный контракт с «Роснефтью» на поставку трубной продукции, который будет действовать на основе формульного ценообразования. ЧТПЗ и ПАО «Газпром» заключили долгосрочный договор на поставку импортозамещающей продукции для обустройства Киринского и Южно-Киринского месторождений, расположенных на шельфе Охотского моря.

Завод «Алнас», входящий в Группу компаний «Римера», поставил партию полнокомплектных установок электроцентробежных насосов венесуэльской государственной нефтяной компании «PDVSA». Группа ЧТПЗ первой в России разработала высокоточные холоднодеформированные трубы для топливных систем дизельных двигателей типа Common Rail. Компания стала единственным поставщиком низкотемпературных труб большого диаметра для обустройства газопровода «Северный поток – 2» в прибрежной зоне. «Газпром» и Группа ЧТПЗ подписали дорожную карту по

освоению производства труб для морских месторождений. Согласно документу, ЧТПЗ освоит технологию производства труб из стали Super Duplex 25Cr и труб из никелевого сплава UNS N06625.

Прогноз на 2018 год:

В 2018 году на рынке стальных труб прогнозируется сохранение тенденций прошлого года: потребление ТБД на уровне 2017 года и растущий спрос на трубы OCTG за счет увеличения объемов бурения и обустройства месторождений. Ожидается умеренный рост спроса на трубную продукцию со стороны машиностроительной отрасли, ЖКХ. Компания планирует нарастить долю поставок в сегменте штампосварных деталей за счет участия в проектах по строительству компрессорных станций ведущих российских компаний ТЭК.

«В 2018 году Группа ЧТПЗ планирует сохранить объемы производства на уровне прошлого года. При этом в ближайшие несколько лет мы прогнозируем изменение структуры внутреннего рынка и возможное перераспределение долей за счет усиления конкуренции в сегменте труб большого диаметра и завершения ряда крупных инфраструктурных проектов, – отмечает генеральный директор Группы ЧТПЗ Борис Коваленков. – Чтобы сохранить свои позиции в условиях изменившейся конкурентной среды, компания продолжит развивать экспортное направление и осваивать производство новых видов высокомаржинальной продукции, в частности труб с Premium-резьбами».

В 2018 году Группа ЧТПЗ продолжит работу по системному управлению кредитным портфелем и снижению его стоимости.

По материалам пресс-службы Группы ЧТПЗ


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