Ключевой темой АТОМЭКСПО 2018 станет глобальное партнерство

С 14 по 16 мая 2018 года в городе Сочи на площадке Главного медиацентра состоится Юбилейный Х Международный форум «АТОМЭКСПО 2018». Главная тема форума в этом году сформулирована так: «Глобальное партнерство – общий успех». Участники рассмотрят актуальные вопросы многостороннего сотрудничества во всех сферах применения ядерных технологий, уделив особое внимание международному партнерству в научных исследованиях, подготовке кадров, развитии ядерной инфраструктуры, обеспечении экологической безопасности.

Ожидается, что в работе «АТОМЭКСПО 2018» примут участие более 2000 представителей зарубежных компаний из Франции, Германии, Чехии, Испании, Финляндии, Китая, Индии, Японии, Республики Корея, Южной Африки, Турции, Казахстана и других стран. Форум планируют посетить представители Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), Всемирной ядерной ассоциации (WNA) и Агентства по ядерной энергии Организации экономического сотрудничества и развития (NEA/OECD), Комиссариата по атомной энергии и альтернативным источникам энергии (Франция).

Впервые на площадке «АТОМЭКСПО» пройдет третья Совместная школа Госкорпорации «Росатом» и МАГАТЭ по менеджменту в области использования атомной энергии. Основная цель ее проведения – передать странам, планирующим развивать атомную энергетику, уникальный образовательный опыт в области управления ядерными программами.

Деловую программу «АТОМЭКСПО 2018» дополнит обширная выставочная экспозиция с участием ведущих компаний мировой атомной энергетики и смежных отраслей. Российскую атомную отрасль представят более 50 предприятий Госкорпорации «Росатом», в том числе: АО «Концерн Росэнергоатом», АО «ТВЭЛ», АО «Атомэнергомаш», АО ИК «АСЭ», АО «РАСУ», Урановый холдинг АРМЗ, ПО «Маяк», ФЯО ФГУП «ГХК», АО «Техснабэкспорт», АО «МЦОУ», РФЯЦ-ВНИИЭФ, РФЯЦ-ВНИИТФ, ЧУ «Русатом – Международная Сеть», АО «Русатом Оверсиз Инк», АО «Русатом Энерго Интернешнл», АО «Русатом Хелскэа». Также свои экспозиции представят ведущие зарубежные компании и организации – Комиссариат по атомной энергии и альтернативным источникам энергии (Франция), GIIN (Франция), Rolls-Royce (Великобритания), «China National Nuclear Corporation» (CNNC, Китай), НАК

«Казатомпром» (Казахстан), «L-3 MAPPS» (Канада), «Fennovoima» (Финляндия), VUJE (Словакия), ENVY (Турция).

Информацию о программе и условиях участия в Юбилейном X Международном форуме «АТОМЭКСПО 2018» можно получить на сайте мероприятия http://2018.atomexpo.ru, по тел./факс: +7 (499) 922-89-95, е-mail: atomexpo@atomexpo.com. Онлайн-аккредитация представителей СМИ начнется 14 марта.

Для справки:

Международный форум «АТОМЭКСПО» проводится с 2009 года по инициативе Госкорпорации «Росатом». В нем принимают участие руководители ключевых компаний мировой атомной отрасли и смежных отраслей, государственных структур, представители международных и общественных организаций, ведущие эксперты. За десять лет «АТОМЭКСПО» стал глобальным мероприятием для обмена мнениями и лучшими практиками в области эффективного использования атомной энергии, востребованной площадкой для деловых встреч, заключения соглашений о сотрудничестве и запуска новых проектов. С 2009 по 2017 годы в мероприятиях Международного форума «АТОМЭКСПО» приняли участие около 38 тыс. человек из 83 стран. Свои выставочные экспозиции представили 987 компаний. Спикерами 141 круглого стола выступили 1116 экспертов. На полях девяти форумов было подписано более 300 соглашений и международных документов о сотрудничестве.

Пресс-служба ООО «Атомэкспо»



