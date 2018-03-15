Выставка «Нефтегаз-2018» и ННФ будут иметь практическое значение

В адрес участников, гостей и организаторов международной выставки «Нефтегаз-2018» и Национального нефтегазового форума, которые пройдут в ЦВК «Экспоцентр» 16-19 апреля, поступило приветствие от Министра энергетики РФ Александра Новака. В нем отмечается, что международная выставка «Нефтегаз-2018» уже четвертый год подряд проходит совместно с Национальным нефтегазовым форумом.

Объединение выставки и форума, говорится в послании, привело к созданию крупнейшей отраслевой демонстрационно-коммуникационной площадки. Она позволяет представить новейшие технологические разработки и решения для нефтегазовой индустрии и топливно-энергетического комплекса в целом, всесторонне обсудить и найти оптимальные пути решения приоритетных задач отрасли. В их числе – импортозамещение в сфере добычи углеводородов, экспортный потенциал нефтегазохимической отрасли, цифровая трансформация, модернизация предприятий на основе инновационных и энергоэффективных технологий, повышение энергетической безопасности, привлечение

новых инвестиций. От этого, подчеркивает министр, во многом будет зависеть технологическая независимость и дальнейшее всестороннее развитие России.

Глава Минэнерго выразил уверенность, что авторитетные эксперты, ведущие игроки рынка – участники выставки «Нефтегаз-2018» и Национального нефтегазового форума – выскажут важные рекомендации, которые будут иметь практическое значение. Сайт выставки: http://www.neftegaz-expo.ru/



