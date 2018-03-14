УПРАВЛЯЮЩИЙ ДИРЕКТОР ВМЗ ПРИЗНАН «КОММЕРСАНТОМ ГОДА»

В Нижегородской области состоялась церемония награждения премии «Коммерсантъ года – 2017». В торжественной церемонии принял участие глава Нижегородской области Глеб Никитин.

Премия «Коммерсантъ года» уже по традиции собирает элиту бизнес-сообщества региона. На одну площадку приглашены предприниматели, представляющие совершенно разные сферы - производство, строительство, сельское хозяйство, медиа. В зале только лучшие, те, кто реализует новаторские решения и инновационные подходы в том или ином секторе рынка. Другими словами - передовые представители бизнеса, успешно работающие в Нижегородской области.

В этом году в премии представлены восемь номинаций. В номинации «За курсовую устойчивость» награда ушла заводу «Красное Сормово» в лице его нового руководителя Михаила Першина, а вот в номинации «Выбор зала» лучшим признан Александр Барыков, управляющий директор «Выксунского металлургического завода». Главной интригой премией стало имя того, кто получит звание «Коммерсантъ года». Им стал президент «Группы ГАЗ» Вадим Сорокин, которому награду вручил глава Нижегородской области Глеб Никитин.

Выборы лучших коммерсантов региона проводятся уже третий год подряд. В списке главных победителей, помимо президента «Группы ГАЗ», уже отметились руководители крупнейших предприятий – Василий Шупранов «Нижегородский машиностроительный завод» и Виктор Клочай от «Русполимета» и «Дробмаша».

По материалам телеканала «ННТВ»



