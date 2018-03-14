ОМЗ ПЕРЕХОДЯТ НА НОВЫЙ ЭТАП РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ

В рамках реализации стратегии развития промышленных активов Газпромбанка (АО) принято решение о разделении ПАО ОМЗ на два независимых бизнес-направления: машиностроительный блок и блок технологического проектирования и EPC.

По итогам 2016 и 2017гг Объединенные машиностроительные заводы успешно реализовали все поставленные задачи и выполнили бюджетные показатели, продемонстрировав рекордный рост EBITDA и объема контрактации. При этом стоимость заключенных EPC-контрактов сравнялась с суммой контрактов на поставку машиностроительного оборудования. И, поскольку оба бизнес-направления требуют серьезного внимания и принципиально разных управленческих подходов, решение о разделении бизнеса поможет каждому из направлений сфокусироваться на развитии своих ключевых компетенций.

Михаил Смирнов, под руководством которого в Группе ОМЗ был сформирован центр компетенций, объединяющий российский и зарубежный опыт реализации EPC-проектов, переходит с должности генерального директора ПАО ОМЗ на должность генерального директора новой компании - АО «ОМЗ Инжиниринг». В создаваемую компанию войдут активы Группы, занимающиеся управлением проектами, технологическим проектированием, а также развитием технологий СПГ. Среди основных задач компании АО «ОМЗ Инжиниринг» - реализация действующих крупных EPC-контрактов (например, УПГТ КС «Славянская» для ПАО «Газпром» и др.), а также дальнейшее развитие данного бизнес-направления.

Развитием машиностроительного блока в статусе генерального директора ПАО ОМЗ с 1 марта 2018 года займется Дмитрий Воробьев. Дмитрий Воробьев имеет большой управленческий опыт. Он окончил Уральский политехнический институт по специальности «Химик-технолог», получил степень EMBA в Universiteit Antwerpen Management School (UAMS, Бельгия). Свою трудовую деятельность начал по рабочей специальности на ОАО «НЛМК», в последующие годы работал в международных компаниях: английской Bridon International, Концерне «Калина» (ныне Unilever), итальянской Merloni Elettrodomestici SpA, голландской Heineken International B.V. В 2012 году Дмитрий Воробьев пришел в компанию ОАО «Уралхимпласт» в должности финансового директора, а затем возглавил компанию. С 2016 он работал исполнительным директором АО «ЕЗ ОЦМ».

По материалам пресс-службы ОМЗ



