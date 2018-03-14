НТА-ПРОМ представит арматуру российского производства на выставке «Нефтегаз-2018»

Компания «НТА-Пром» представит на выставке «Нефтегаз-2018» трубопроводную арматуру и готовые системы для КИПиА, а также термомассовые расходомеры газов и воздуха.

· Трубопроводная арматура DK-LOK малого диаметра (ДУ до 50 мм)

Подходит под различные типы резьбы, фланцев и присоединений. Продукция отлично зарекомендовала себя за годы работы на многих предприятиях РФ и применяется для подключения контрольно-измерительных приборов, в пневматике, гидравлике, в лабораториях и компрессорном оборудовании. Соответствует требованиям по импортозамещению. Отлажено производство продукции на территории России.

· Система пробоподготовки СПГПА (система пробоподготовки газа для подачи на анализатор)

Предназначена для приведения пробы к требуемым условиям по давлению, температуре, расходу перед подачей в анализатор. Применяется в аналитике на любых предприятиях, где необходимо знать и контролировать различные процессы. Широкий выбор конфигураций, взрывозащищенное исполнение, визуальная индикация позволяют надежно получать пробу с нужными характеристиками.

· Рампа газоразрядная

Предназначена для непрерывной подачи газов (азота, гелия, водорода и любых других) в хроматограф. Конструкция обеспечивает автоматическое и полуавтоматическое переключение между опустошающимися баллонами; наличие отсечных вентилей, обратных клапанов дает возможность «горячей» замены баллонов. Может использоваться с любыми баллонами любых производителей. Возможны модификации под любую задачу, в том числе компактные исполнения, модульные решения, исполнения для взрывоопасных зон.

· Стойка подключения средства измерения

В обогреваемом боксе размещено средство измерения, подключенное с помощью фитингов и арматуры DK-LOK. Большой выбор конфигураций, исполнений как арматуры, так и боксов позволяет обвязать приборы любых производителей.

· Массовые расходомеры и сигнализаторы потока FCI

Технология измерения расхода газов на основе явления теплового рассеивания – идеальное решение для измерения газов постоянного состава. Расходомеры обеспечивают высокую точность, повторяемость и надежность при невысоких затратах на установку – от измерения потока обычного воздуха до сложных смесей факельных газов. В линейке оборудования – расходомеры для экологического мониторинга дымовых и отходящих газов. Комплексное решение для измерения расхода воздуха горения и отходящих газов позволяет применять расходомеры в задачах автоматизации процессов горения.

По материалам медиацентра выставки



