АДЛ ПОДВЕЛ ИТОГИ КОНКУРСА ПРОЕКТНЫХ РАБОТ

2 марта в центральном офисе АДЛ состоялась торжественная церемония награждения участников конкурса «АДЛ — в основе успешных проектов 2017». В рамках мероприятия были названы проектные работы с максимально эффективными решениями применения оборудования АДЛ и вручены ценные призы и дипломы.

В рамках конкурса было предусмотрено 5 номинаций, посвященных как комплексному использованию оборудования в системах теплоснабжения тепловых пунктов и котельных, так и отдельным инженерным разработкам для систем водо- и теплоснабжения, водоотведения, пожаротушения, автоматизации, а также для пароконденсатных систем.

Все работы, а это несколько сотен проектов, присланные на конкурс, оценивались экспертами с точки зрения уникальности, оригинальности, новаторства инженерного решения и комплексности применения оборудования АДЛ в проекте. Всего в 2017 году было получено 435 проектных заявок из 41 города.

АДЛ благодарит всех участников конкурса и ждет новых заявок на конкурс «АДЛ — в основе успешных проектов 2018».

По материалам пресс-службы АДЛ



