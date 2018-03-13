АТОМЭНЕРГОМАШ НАЧАЛ ПОСТАВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ МАШИННОГО ЗАЛА АЭС «КУДАНКУЛАМ»

ПАО «ЗиО-Подольск» (входит в машиностроительный дивизион Росатома — Атомэнергомаш) завершило изготовление и отгрузило первую партию оборудования для машинного зала третьего энергоблока АЭС «Куданкулам» (Индия). В частности, направлены первые два подогревателя высокого давления (ПВД). Это вертикальный аппарат сварной конструкции с нижним расположением распределительной водяной камеры. Он предназначен для подогрева питательной воды за счёт конденсации пара. На каждый блок АЭС будет поставлено четыре ПВД.

Негабаритное оборудование будет доставлено в Индию мультимодальным способом: от Подольска по железной дороге до морского порта Санкт-Петербурга, затем водным транспортом через Балтийское и Средиземноморское моря, Суэцкий канал, Красное море,Индийский океан. На атомную станцию груз планируется доставить в апреле. Рабочую конструкторскую документацию подготовили специалисты ПАО «ЗиО-Подольск», они также осуществляют сопровождение изготовления и последующий шефмонтаж на площадке АЭС.

По материалам портала Energybase



