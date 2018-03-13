АРМАЛИТ РАСШИРЯЕТ ЛИНЕЙКУ СОВРЕМЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

«Армалит» проводит тестирование новейшей установки для размерной настройки режущего инструмента EZset420. Размерная настройка инструмента обеспечивает необходимую точность его положения, контроль геометрии, измерение линейных размеров, углов и радиусов, а также измерение радиального и торцевого биения режущих кромок инструмента. Установка EZset420 дает возможность настраивать быстросменный и взаимозаменяемый инструмент с точностью — 0,0025...0,001 мм, сократить время на его замену и наладку.

Новое оборудование уменьшит простой из-за смены инструментов, что позволит увеличить производительность станков, а также обеспечить максимальное соответствие размеров обрабатываемой поверхности требуемым технологическим параметрам.

По материалам АО «Армалит»



