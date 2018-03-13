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АРМАЛИТ РАСШИРЯЕТ ЛИНЕЙКУ СОВРЕМЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

13 марта, 2018 16

«Армалит» проводит тестирование новейшей установки для размерной настройки режущего инструмента EZset420. Размерная настройка инструмента обеспечивает необходимую точность его положения, контроль геометрии, измерение линейных размеров, углов и радиусов, а также измерение радиального и торцевого биения режущих кромок инструмента. Установка EZset420 дает возможность настраивать быстросменный и взаимозаменяемый инструмент с точностью — 0,0025...0,001 мм, сократить время на его замену и наладку.

Новое оборудование уменьшит простой из-за смены инструментов, что позволит увеличить производительность станков, а также обеспечить максимальное соответствие размеров обрабатываемой поверхности требуемым технологическим параметрам.

По материалам АО «Армалит»


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