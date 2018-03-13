РЕКОМ ИЗГОТОВИЛ ПАРТИЮ СВАРНЫХ СЕКТОРНЫХ ОТВОДОВ 1020Х10,0 СТ.09Г2С ОСТ 36-21-77

На Заводе деталей трубопроводов «РЕКОМ» завершено изготовление партии сварных секторных отводов по ОСТ 36-21-77 1020х10,0 из хладостойкой стали 09Г2С. Отводы изготовлены для объекта реконструкции Норильского горно-металлургического комбината. Для изготовления отводов были привлечены аттестованные НАКС сварщики.

Партия готовых отводов будет доставлена автомобильным транспортом в порт Архангельска, затем по Северному морскому пути проследует до пункта назначения – Международного морского порта Дудинка. Для надёжной транспортировки крупногабаритных отводов конструкторами завода была разработана специальная транспортировочная удерживающая конструкция.

По материалам ЗДТ «РЕКОМ»



