АУМА ПОСТАВИЛА ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ НА ЯРО-ЯХИНСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ

Для обустройства Яро-Яхинского нефтегазоконденсатного месторождения в Ямало-Ненецком автономном округе компания «ПРИВОДЫ АУМА» отгрузила партию электроприводов в низкотемпературном взрывозащищенном исполнении. В ближайшее время будет осуществлена еще одна поставка оборудования АУМА на данный объект.

Электроприводы АУМА будут установлены на приемо-сдаточных пунктах в системе напорных нефтепроводов ОАО «АРКТИКГАЗ». Также оборудование АУМА будет применяться на газопроводах, где основным требованием является обеспечение времени перестановки шарового крана 6, 9 и 12 с в зависимости от его диаметра в соответствии с СТО Газпром 2–4.1-212-2008. Электроприводы АУМА заданные параметры полностью обеспечивают.

«Месторождение расположено на Крайнем Севере, климат в этой области суровый, зимой температура может опускаться ниже -50оС. Назначенный срок службы наших электроприводов составляет 30 лет, полный срок службы до списания – 40 лет. Полагаю, что это очень хороший показатель надежности, тем более в столь неблагоприятных условиях эксплуатации», - комментирует Сергей Викторович Сергеев, руководитель отдела продаж ООО «ПРИВОДЫ АУМА».

По материалам пресс-службы ООО «ПРИВОДЫ АУМА»



