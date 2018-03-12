Акционер Группы ЧТПЗ поделился опытом компании в развитии СПО на встрече с Владимиром Путиным

Председатель Совета директоров ПАО «ЧТПЗ» Андрей Комаров принял участие в совещании под председательством Президента Российской Федерации Владимира Путина, посвященному развитию системе среднего профессионального образования (СПО). На заседании также присутствовали Заместитель Председателя Правительства Ольга Голодец,

помощник Президента Андрей Фурсенко, представители бизнеса, образовательных организаций, губернаторы.

В своем выступлении Андрей Комаров поделился опытом Группы ЧТПЗ в развитии системы непрерывного профессионального образования. В частности, акционер компании рассказал о корпоративной образовательной программе по подготовке высококвалифицированных рабочих кадров для металлургической отрасли – «Будущее Белой металлургии», реализуемой на основе государственно-частного партнерства между ЧТПЗ, правительством Свердловской области и Первоуральским металлургическим колледжем.

Андрей Комаров подвел итоги реализации программы, затронул тему проведения «профориентационной работы» среди школьников, повышения уровня подготовки абитуриентов, а также создания нормативной базы для тиражирования по стране проекта Группы ЧТПЗ с подшефной воинской частью в посёлке Горный Щит.

– В 2017 году 100% выпускников корпоративной программы, отслуживших в Горном Щите, вернулись на предприятия Группы ЧТПЗ, позволив компании сохранить квалифицированные кадры, - сказал акционер Группы ЧТПЗ Андрей Комаров. – Вместе с тем это пока единственный пример совместных усилий по объединению общества, армии и бизнеса в рамках государственно-частного партнерства, благодаря которому вчерашние школьники через профессиональное образование получают свой социальный лифт. Для дальнейшего тиражирования данного проекта по всей России нам и другим предприятиям, заинтересованным в использовании этого опыта, значительную помощь оказало бы создание Минобрнауки и Минобороны России необходимой нормативной базы.

Группа ЧТПЗ с 2011 года готовит кадры в рамках программы «Будущее Белой металлургии» и является лидером дуального образования в России. За время действия образовательной программы подготовлено 545 квалифицированных рабочих. В настоящее время по программе «Будущее Белой металлургии» обучаются 1100 студентов.

В 2012 году Группа ЧТПЗ в рамках государственно-частного партнёрства заключила соглашение с Министерством обороны РФ, Правительством Свердловской области и Первоуральским металлургическим колледжем о прохождении выпускниками образовательной программы «Будущее Белой металлургии» военной службы в подшефной компании воинской части в посёлке Горный Щит Свердловской области

По материалам пресс-службы Группы ЧТПЗ



