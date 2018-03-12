Emerson представляет новые приложения Plantweb™ Insight для мониторинга состояния и технического обслуживания оборудования

Потребность во внедрении технологий промышленного Интернета вещей оборачивается для заказчиков вопросом, с чего начать. Объемы технологических данных велики как никогда, однако у предприятий нет необходимых аналитических инструментов, которые помогали бы проводить экспертную оценку и последующие мероприятия. Цифровая экосистема Plantweb – это масштабируемые и простые решения, разработанные для того, чтобы заказчики могли воспользоваться всеми преимуществами промышленного Интернета вещей и найти практическое применение данным, т.е. повысить уровень безопасности, надежности и эффективности оборудования, персонала и технологических процессов.

Приложения Plantweb Insight могут быть установлены как на обычной рабочей станции, так и на планшете или смартфоне, куда будут поступать сигналы о состоянии определенного оборудования. Это обеспечит окупаемость инвестиций всего за несколько месяцев без сокращения объемов производства и остановов. Решения Plantweb Insight приходят на смену экспертам по техническому обслуживанию на химических, нефтегазовых и нефтеперерабатывающих предприятиях: доступные по цене приложения просты в работе и установке, а обслуживающий персонал может подключаться к ним из любой точки мира в режиме реального времени. На первом этапе заказчики могут оценить возможности приложений для насосов или теплообменников, а потом, получив видимые результаты, приобрести решения и для другого оборудования.

Аналитические инструменты используют встроенный экспертный опыт для устранения проблем с оборудованием, которые раньше выявлялись только во время периодических, длительных полевых обходов или могли привести к незапланированным остановам. Это программное обеспечение почти не требует настройки, работает независимо от системы, легко устанавливается и интегрируется с действующей инфраструктурой.

Пользователи Plantweb Insight повышают надежность и снижают энергопотребление за счет выявления аварийных ситуаций и неэффективных процессов, подбора оптимального времени для технического обслуживания и контроля состояния оборудования для выявления потенциальных неисправностей. Кроме того, приложения помогают не допускать несчастные случаи, гарантировать соблюдение нормативных требований, снижать размеры штрафов и воздействие на окружающую среду благодаря своевременному выявлению утечек и прочих угроз. В настоящий момент портфель

приложений Plantweb Insight представлен решениями для мониторинга конденсатоотводчиков, насосов и манометров и недавно пополнился новым решением для теплообменников:

· Heat Exchanger Insight предоставляет информацию о статусе и состоянии теплообменников на основании данных со всех измерительных приборов в сети. Руководствуясь алгоритмом, приложение подсказывает специалистам по техническому обслуживанию, где возникла и в чем состоит проблема, а также дает рекомендации по ее устранению, не допуская снижения объемов производства и остановов.

В следующем году запланирован выход следующих приложений Plantweb Insight:

· Air-Cooled Heat Exchanger выявляет нарушения в работе воздушных теплообменников, связанные с вибрацией вентилятора, ослаблением охлаждения и засорами. Приложение предоставляет пользователю данные о состоянии оборудования и поступивших от него сигналах, а также дает рекомендации по устранению неисправностей.

· Pressure Relief Device Insight для предохранительных клапанов выявляет такие неисправности как неполное закрытие или утечки, и информирует персонал о дальнейших действиях. В целях соответствия законодательству приложение также регистрирует все случаи разливов и помогает сравнивать текущие производственные показатели и объемы выбросов с поставленными целями и нормативными требованиями.

· Network Management Insight – это приложение для управления сетью размером до 100 беспроводных шлюзов, которое быстро определяет статус сети и ее любые неисправности, а также сетевые проблемы, связанные с надежностью, узкими местами, нагрузкой и т.д., и помогает пользователям устранить их.

· Corrosion Insight – приложение Plantweb Insight для мониторинга коррозии (целостности и состояния трубопроводов), которое помогает заблаговременно выявлять угрозы безопасности и надежности и не допускать остановов. Это приложение отслеживает данные о коррозии и создает на их основании графики для заблаговременного устранения проблем, а также предоставляет рекомендации по их решению. Более подробная информация представлена на сайте www.Emerson.com/plantweb-insight

По материалам пресс-службы Emerson



