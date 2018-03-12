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«Приборы под брендом «РАСКО» для нужд ЖКХ и газовой отрасли»

12 марта, 2018 25

Предлагаем Вашему вниманию новый видеоматериал компании НПФ «РАСКО» – «Приборы под брендом «РАСКО» для нужд ЖКХ и газовой отрасли». В данном сообщении речь идет о разработках приборов под брендом «РАСКО», которые были сделаны и поставлялись на рынок в период с 2008 по 2017 гг.

В докладе рассказано о следующих приборах:

1) дифференциальный манометр ДСП-80В-РАСКО;

2) индикатор перепада давления ИРД-80РАСКО;

3) кран кнопочный VE-РАСКО;

4) реле-давления ДЕМ-102РАСКО и реле разности давления ДЕМ-202РАСКО;

5) преобразователь давления ПД-Р.

По материалам пресс-службы НПФ «РАСКО»


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