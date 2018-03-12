Предлагаем Вашему вниманию новый видеоматериал компании НПФ «РАСКО» – «Приборы под брендом «РАСКО» для нужд ЖКХ и газовой отрасли». В данном сообщении речь идет о разработках приборов под брендом «РАСКО», которые были сделаны и поставлялись на рынок в период с 2008 по 2017 гг.
В докладе рассказано о следующих приборах:
1) дифференциальный манометр ДСП-80В-РАСКО;
2) индикатор перепада давления ИРД-80РАСКО;
3) кран кнопочный VE-РАСКО;
4) реле-давления ДЕМ-102РАСКО и реле разности давления ДЕМ-202РАСКО;
5) преобразователь давления ПД-Р.
По материалам пресс-службы НПФ «РАСКО»