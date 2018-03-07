В Санкт-Петербурге прошла конференция «Импортозамещение в нефтегазовой промышленности»

Мероприятие прошло в рамках подготовки к Национальному нефтегазовому форуму и выставке «Нефтегаз-2018». Представители Министерства энергетики РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, ТПП РФ и Комитета по энергетической политике и

энергоэффективности РСПП, а также руководители лидирующих компаний нефтегазового сектора и отраслевые эксперты обсудили широкий круг тем, связанных с реализацией политики импортозамещения в сфере добычи, транспортировки и переработки углеводородов.

В рамках первой сессии «Импортозамещение в нефтегазовой сфере: текущие результаты, достижения и актуальные проблемы» модератор дискуссий, президент Союза нефтепромышленников России Генадий Шмаль подчеркнул, что отечественная нефтегазовая промышленность постоянно решает задачу импортозамещения на протяжении всей своей истории. «Текущее соотношение отечественных и импортных составляющих инфраструктуры нефтяных компаний в России составляет 50 на 50%. Приемлемый показатель я оцениваю на уровне 80 на 20% в пользу компонентов, произведенных в России. К 2020 году нужно выйти на уровень 70 на 30%», – продолжил он. По его словам, импортозамещение должно сегодня включать в себя не только оборудование, но и технологии, а также компетенции в инжиниринге, который остается проблемным звеном в производственном цикле в РФ.

Заместитель директора Департамента станкостроения и инвестиционного машиностроения Минпромторга России Евгений Муратов сообщил, что сегодня существует план по импортозамещению с определенными показателями импортонезависимости к 2020 году. «Общий план по импортозамещению должен синхронизироваться с планами развития компаний. Нефтегазовые игроки в последние 2 года активно взялись за работу с поставщиками в сегментах, затронутых санкциями – сейсморазведка, подводная добыча, геологоразведка и т.д. Нужны турбины, компрессоры, резервуары для работы под высоким давлением и т.д. Мы видим отечественные заводы, которые за 2–3 года смогут освоить выпуск всего необходимого», – отметил он. Чиновник также добавил, что за последние 3 года на поддержку экспорта, проектную разработку, субсидии запуска пилотных партий решений в рамках импортозамещения были направлены 15 млрд рублей: в основном на шельфовые проекты, разработку катализаторов в нефтехимии и локализацию импортных технологий.

Павел Ревель-Муроз, вице-президент ПАО «Транснефть» назвал санкции стимулом дальнейшего развития импортозамещения в работе компании. «В настоящий момент мы работаем над развитием 26 типов оборудования для импортозамещения. Работы по 12 из них ведутся за счет нашей компании, еще 14 финансируются за счет заводов-изготовителей. В Челябинске в 2016 году запущен завод по производству магистрального насосного оборудования (200 насосов в год). Сегодня продукция этого класса на объектах «Транснефть» на 100% отечественная», – заявил он. Также компания выпускает собственные противотурбулентные присадки за счет работы предприятия в Татарстане с выпуском в 3 000 тонн в год и потенциалом в 10 000 тонн, полный спектр запорно-регулирующей арматуры. Ведутся работы по запуску производства высоковольтных электродвигателей, электроприводов и т.д. В 2015 году уровень российских компонентов в инфраструктуре компании составлял 91%, в 2017 – 93%, к 2020 году планируется достичь 97%.

В выступлении Сергея Архипова, директора Департамента технологических партнерств и импортозамещения ПАО «Газпром нефть», отмечалось, что до 2025 года потенциал импортозамещения в плане внедрения компонентов российского производства в нефтегазовой отрасли составляет 1 трлн рублей. По его словам, четыре фундаментальные проблемы в нефтегазовой отрасли РФ на сегодня включают в себя недостаточный уровень коммерциализации российских разработок, множество из которых «уезжают» из РФ за рубеж. Остро стоит задача стандартизации в рамках совместной разработки месторождений крупными добывающими компаниями. Также, по его словам, программы вузов по подготовке профильных специалистов нужно усиливать курсами по коммерциализации технологий.

Заместитель главного директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев также отметил, что если импортозамещение будет направленно только на копирование текущего уровня зарубежных технических решений, отрасль в РФ будет закладывать в свое развитие постоянное отставание на 3–5 лет от среднего мирового уровня. Пока в стране коммерциализируется всего 10% патентов от общего объема разработок, применимых в нефтегазовой отрасли.

Марс Хасанов, генеральный директор ООО «Газпромнефть НТЦ» рассказал, что его компания открыла в тюменском университете направление обучения концептуальному инжинирингу. «Это первая подобная инициатива в России. Интересных идей в науке много, а вот возможностей для внедрения на практике, увы, не хватает», – констатировал он, добавив, что чем раньше начинается оптимизация проекта в нефтегазовой отрасли, тем лучше будут результаты. На этапе инжиниринга улучшения эффективности, получаемые с помощью программных продуктов, исчисляются сотнями процентов по сравнению с их же использованием на этапе эксплуатации. «Импортозамещение по digital-направлению в компании к 2020 году составит около 95%», – заключил он.

Директор по развитию ThyssenKrupp Industrial Solutions Игорь Насиров также отметил ориентацию его компании на использование в российских проектах на местные ресурсы: «Мы применяем интегрированный подход к созданию стоимости активов. В его центре – наш инжиниринговый хаб в России – 400 человек, 80% из которых прошли стажировки на зарубежных проектах. Что касается технического обеспечения проектов, то до 60% компонентов для них закупается в России».

Завершали конференцию тематические круглые столы – «Разведка и добыча» и «Переработка». Официальные итоги конференции будут подведены 17 апреля в рамках пленарной сессии Национального нефтегазового форума.

По материалам пресс-службы организаторов



