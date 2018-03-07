АДЛ ПОЛУЧИЛ СЕРТИФИКАТ ВЗРЫВОЗАЩИТЫ НА ЗАТВОРЫ «ГРАНВЭЛ»

Компания АДЛ сообщает о получении сертификата соответствия требованиям технического регламента Таможенного Союза ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах» на дисковые поворотные затворы «Гранвэл» типа ЗПСС с маркировками взрывозащиты «I Mb c», «II Gb с X», «III Db с X».

Область применения данных затворов — взрывоопасные зоны помещений и наружных установок класса 1, в которых возможно образование взрывоопасных смесей категорий IIА, IIB, IIC с группами смеси Т1, Т2, Т3, Т4, Т5, Т6; пылевые зоны класса 21, 22; подземные горные выработки шахт и рудников и их наземные строения, в том числе опасные по газу и пыли. Вид взрывозащиты — конструкционная безопасность «с».

В рамках прохождения процедуры подтверждения соответствия экспертами компании «Серконс» был проведен аудит производственного комплекса компании АДЛ и необходимые сертификационные испытания, что еще раз подтвердило высокое качество выпускаемой продукции, а также соответствие затворов «Гранвэл» требованиям норм и стандартов для взрывозащищенного оборудования.

По материалам пресс-службы АДЛ



