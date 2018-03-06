ВМЗ совершенствует производство миллиардными вложениями в новые проекты

В 2018 году Выксунский металлургический завод продолжает модернизировать дивизион нефтегазопроводных труб и готовит проект строительства мощностей по выпуску бесшовных труб для нефтегазовой отрасли. ВМЗ повышает качество, расширяет предложение и ассортимент продукции. Об итогах 2017 года и перспективах развития рассказывает управляющий директор ВМЗ Александр Барыков. — Каковы производственные показатели ВМЗ по трубам, колесам и прокату по итогам 2017 года?

— В 2017 году ВМЗ выпустил более 2 млн т труб различного сортамента, превысив результат прошлого года на 15%. Производство труб большого диаметра (ТБД) выросло на 16%, до 930 тысяч т, малого и среднего диаметра — на 14%, до 1,1 млн т. Выпуск горячекатаного рулонного проката достиг рекорда в 1,29 млн т с ростом на 4%. Изготовление широкого листа незначительно снизилось, итог — более 660 тыс. т. Объемные закупки РЖД помогли серьезно увеличить выпуск ж/д колес после низкой загрузки прежних лет.

— На реализацию каких крупных проектов, связанных с загрузкой производства ТБД, рас считывает ВМЗ в 2018–2019 годах?

— В планировании производства мы ориентируемся на проекты, которые сегодня находятся на стадии контрактования. В том числе на поставки ТБД для новых проектов «Газпрома», ремонтно-эксплуатационных нужд «Транснефти» и ряда нефтяных компаний. Необходимо осваивать и новые сферы применения продукции, например, в стальном строительстве. У нас есть успешный опыт поставок ТБД и профильных труб

для возведения стадионов в Нижнем Новгороде, Саранске и Волгограде к чемпионату мира по футболу, «ВТБ Арены парк», водного комплекса «Лужники» и стадиона «Открытие Арена» в Москве, «Лахта-Центра» в Санкт-Петербурге.

— Ожидает ли ВМЗ увеличения заказов на производство колес? Поможет ли заводу в этом плане введение антидемпинговых пошлин?

— В 2018 году мы прогнозируем сохранение спроса на выксунские колеса. Загрузку цеха поддержит февральский долгосрочный контракт с «Торговым домом РЖД» на 20 млрд руб. с формульным ценообразованием. Это не первый договор на поставку колес: ранее РЖД приобрели уже свыше 7 млн колес ВМЗ. Долгосрочное партнерство позволяет нам эффективно планировать программу производства, а РЖД — обеспечивать потребности вагоноремонтных предприятий. Рынок колес циклический, как и весь рынок металлургии, поэтому с 2019 года может наметиться его спад на два-три года. Мы приветствуем решение ЕЭК, направленное на устранение демпинга и недобросовестной конкуренции. Ждем, что эти меры положительно повлияют на нашу загрузку, которая из-за демпингового импорта с Украины в последние годы была на низком уровне.

— ОМК анонсировала запуск проекта по развитию дивизиона нефтегазопроводных труб в Выксе. Что входит в проект, что уже сделано?

— Развитие производства нефтегазопроводных труб с инвестициями свыше 40 млрд руб. продолжается. Проект рассчитан на модернизацию одного из действующих трубных цехов, создание и развитие новых производств. Важной частью проекта по развитию дивизиона стал гринфилд-проект по строительству нового трубоэлектросварочного цеха. Уже завершаем монтаж оборудования на первом участке — в центре финишной отделки обсадных труб. Опытную продукцию планируем получить уже в ближайшее время, а до конца года рассчитываем ввести центр в эксплуатацию вместе с участком консервационного покрытия. Также планируем запуск стана по производству насосно-компрессорных труб с линиями отделки — новой продукции ВМЗ для эксплуатации скважин нефтегазовых месторождений. В следующем году начнет работу новый стан в цехе по выпуску обсадных труб и муфтовое производство. Хотел бы отметить, что реализация этого проекта стала возможной благодаря поддержке администрации Нижегородской области. — Каковы дальнейшие этапы запуска новых производств на ВМЗ и модернизации существующих? — В этом году ОМК начинает проект по строительству производства бесшовных труб для нефтегазовой отрасли с инвестициями 45–50 млрд руб. Поскольку конкуренция на этом рынке очень высока, мы рассчитываем на поддержку Нижегородской области: после старта производства регион сможет получить значительный экономический эффект. У ОМК есть и другие идеи относительно развития нашего предприятия, но с ними нужно еще поработать.

— В конце года ВМЗ получил серебряную медаль за развитие производственной системы по итогам аудита Toyota Engineering (ТЕС). Что это значит для предприятия?

— Сегодня ВМЗ — одно из самых современных в мире предприятий черной металлургии по технологическому уровню и степени организации производства. И серебряная медаль ТЕС, которую ни одно предприятие в мировой металлургии еще не получало, стала очередным подтверждением высокого уровня и профессионализма коллектива завода. В улучшении культуры производства участвуют все сотрудники, от рабочих до руководителей. В 2017 году ВМЗ реализовал более 50 проектов повышения эффективности. Оценка от Toyota — стимул и дальше повышать эффективность и конкурентоспособность предприятия и компании в целом. Вместе с модернизацией применение инструментов бережливого производства на ВМЗ дает ежегодный экономический эффект на миллиарды рублей.

— Современный тренд — цифровизация производства. Как ВМЗ интегрирует информационные технологии в производство?

— Информационные технологии — серьезная составляющая любого современного промышленного предприятия. С их помощью мы добиваемся оптимизации и повышения качества работы, внедряем решения для управления ресурсами в реальном времени. Только в этом году в партнерстве с SAP запустили ряд важных ИТ-проектов. Мы ввели мобильное управление обслуживанием и ремонтом оборудования с беспроводной передачей данных. С мобильных устройств сотрудники считывают информацию об оборудовании, контролируют ремонтные задания, отслеживают устранение неисправностей. Также мы автоматизировали управление складскими запасами, это помогло снизить запасы более чем 100 млн руб., а оборачиваемость складских ресурсов ускорилась на 27%. Конечно, металлургическую отрасль полностью оцифровать нельзя в силу специфики производства.

— Какие новые разработки в последние годы внедрены на предприятии? Какие программы научно-технического сотрудничества реализуются?

— Наш коллектив наработал солидный опыт научно-исследовательской деятельности. На заводе работают инженерно-технологический центр и центр исследовательских лабораторий, оснащенные по последнему слову техники. За последние три года мы внедрили 16 видов инновационной продукции, научная деятельность помогла усовершенствовать технологии производства проката на стане-5000 и литейно-прокатном комплексе. Отдельно стоит отметить разработку стойких к водородному растрескиванию сталей с учетом климатических условий эксплуатации нефтегазовых трубопроводов. Совместно с «Газпромом», «Газпромнефтью», «ЛУКОЙЛом», «Независимой нефтяной компанией», госкорпорацией «Росатом» и ведущими институтами мы реализуем большие программы научно-технического сотрудничества.

— Какие социальные проекты у градообразующего предприятия?

— В 2017 году ОМК вложила свыше 1 млрд руб. в социальное развитие Выксы и Нижегородской области. Главным образом это финансирование отдыха и образования сотрудников, спорта, культуры. В Выксе работает благотворительный фонд «ОМК-Участие». За последние три года участие в социальных проектах приняли более 40 тыс. жителей Выксы. Современный подход — это выстраивание взаимодействия бизнеса, власти и общества. ОМК и ВМЗ проводят конкурс благотворительных проектов «ОМК-Партнерство», мы реализуем программу поддержки социального

предпринимательства «Начни свое дело», развиваем корпоративное волонтерство. В этом году ОМК вместе с фондом «ОМК-Участие», заводом и администрацией Выксы проведет восьмой фестиваль городской культуры «Арт-Овраг». В прошлом году ВМЗ стал развивать новое направление — промышленный туризм: теперь все желающие могут увидеть производство своими глазами. На предприятии уже побывали студенты из Москвы, педагоги школьных музеев Выксы, туроператоры, нижегородские блогеры и журналисты. Я считаю, что эта работа для моногорода очень важна. Выкса получает новые перспективы развития, жители — новые смыслы жизни, компания — комфортную среду для ведения бизнеса, а власти — возможности для улучшения социального климата.

По материалам «Коммерсант-Приволжье»



