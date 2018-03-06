«Транснефть – Приволга» выполнила плановые ремонты на магистральных нефтепроводах

АО «Транснефть – Приволга» выполнило плановые ремонтные работы на магистральных нефтепроводах (МН). Работы проводились в рамках комплексной программы технического перевооружения на линейной части МН Бавлы - Куйбышев, Бугуруслан – Сызрань, Куйбышев – Лисичанск.

В ходе плановой остановки МН Бавлы - Куйбышев выполнена вырезка трех дефектных секций. Также вырезаны три дефекта на участке Похвистнево – Кротовка МН Бугуруслан – Сызрань и два дефекта на участке Кротовка - Новокуйбышевский НПЗ нефтепровода Бавлы – Куйбышев. В течение 72 часов без изменения режима перекачки нефти по МН Куйбышев – Лисичанск произведены работы по отключению временных камер пуска-приема средств очистки и диагностики (СОД) на подводящем нефтепроводе нефтеперекачивающей станции (НПС) «Самара-2» в связи с завершением работ по внутритрубной диагностике на данном участке. В период 8-часовой плановой остановки МН Гурьев – Куйбышев проведена проверка на герметичность 14 задвижек на участке протяженностью 163 км. Также проверена работа алгоритмов защит и блокировок оборудования в автоматизированной системе управления технологическими процессами (АСУТП) НПС «Большая Черниговка».

Работы выполнялись силами линейно-эксплуатационных бригад НПС, центральных ремонтных служб подразделений предприятия Самарского и Бугурусланского районных нефтепроводных управлений в целях обеспечения безаварийной эксплуатации и экологической безопасности объектов и линейной части МН АО «Транснефть – Приволга». Перекачка нефти по магистральным нефтепроводам возобновлена по графику. Трубопроводы работают в штатном режиме.

По материалам пресс-службы ПАО «Транснефть»



