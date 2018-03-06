«Металлообрабатывающая компания» стала официальным сервисным центром «АБС ЗЭиМ Автоматизация»

Компания ООО «Металлообрабатывающая компания» (г. Сургут) стала официальным сервисным центром по обслуживанию и поставке электроисполнительных механизмов, приводов, приводной арматуры, токопроводов, приборов АСУ ТП и микропроцессорных контроллеров и низковольтных комплектных устройств (НКУ) производства предприятия группы компаний «АБС Электро» – ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация». Персонал ООО «Металлообрабатывающая компания» прошел обучение и проверку знаний по продукции.
По материалам пресс-службы ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация»