Выставка «Нефтегаз-2018» получила официальную поддержку Союза машиностроителей Германии

Международная выставка «Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса. Нефтегаз-2018» получила официальную поддержку Союза машиностроителей Германии (VDMA). Это означает, что «Нефтегаз-2018» – единственная отраслевая выставка в России, которую поддерживает VDMA в 2018 году и на которой в национальном немецком павильоне будут широко представлены компании нефтегазового комплекса.

Выставка «Нефтегаз» входит в десятку ведущих мировых выставок оборудования для нефтегазовой промышленности. Сегодня – это узнаваемый международный бренд. От выставки «Нефтегаз» ждут много большего, чем выполнение исключительно маркетинговых функций. Она стала эффективной рабочей площадкой для решения целого комплекса задач. «Нефтегаз» собирает профессионалов, способных искать и находить решения для самых острых, насущных проблем российского ТЭК. «Нефтегаз-2018» пройдет в «Экспоцентре» на Красной Пресне с 16 по 19 апреля 2018 года.



