«ПРО АКВА» ПРОВЕДЕТ СЕМИНАР НА ВЫСТАВКЕ «УРАЛСТРОЙЭКСПО 2018»

16 марта в рамках строительной выставки «УралСтройЭкспо 2018» пройдет семинар, организованный научно-производственным объединением «ПРО АКВА» (г. Хотьково Московской области), выпускающим полимерные трубы и фитинги для систем водоснабжения, отопления и канализации, и компанией «АКВАСЕРВИС», г. Челябинск. У посетителей мероприятия будет уникальная возможность получить исчерпывающую информацию о продукции, которую выпускает российское предприятие: полипропиленовых трубах и фитингах Pro Aqua для систем водоснабжения и отопления и трубопроводах Polytron для систем канализации.

Обзорный семинар будет состоять из трех блоков. В первой части речь пойдет о качественных полипропиленовых трубах и фитингах Pro Aqua, которые применяются в системах водоснабжения и отопления. Вторая часть семинара будет посвящена системам канализации Polytron, которые представлены линейками внутренней канализации Polytron Comfort, малошумной Polytron Stilte и бесшумной канализацией Polytron Stilie Plus, трубами и фитингами для наружной канализации Polytron Terra, гофрированными трубопроводами Polytron ProKan и дренажными системами Polytron ProDren. В третьем блоке семинара речь пойдет о полиэтиленовых трубах Pro Aqua PE-RT и латунной запорной арматуре Pro Aqua.

В семинаре примут участие представители российского завода «ПРО АКВА», которые расскажут о полном ассортименте продукции, области ее применения и конкурентных

преимуществах. Все полипропиленовые трубы и фитинги, которые выпускает ООО НПО «ПРО АКВА» имеют гарантийный срок 10 лет. Кроме того, на мероприятии будут присутствовать специалисты компании «Эго Инжиниринг» - крупнейшего поставщика инженерного оборудования на территории Российской Федерации.

Семинар пройдет 16 марта с 10.00 до 13.30 в конференц-зале на 2 этаже в ДС «Юность» (г. Челябинск, Свердловский пр., 51) в рамках строительной выставки «УралСтройЭкспо 2018».

По материалам пресс-службы «Эго Инжиниринг»



