ВМЗ ПОДВЕЛ ИТОГИ 2017 ГОДА

Выксунский металлургический завод (входит в состав Объединенной металлургической компании) в 2017 году произвел более 2 млн тонн труб различного сортамента, превысив результат прошлого года на 15%.

Производство труб большого диаметра выросло на 16% до 930 тысяч тонн, малого и среднего диаметра – на 14% до 1,1 млн тонн. Выпуск горячекатаного рулонного проката достиг рекорда в 1,29 млн тонн с ростом на 4%. Изготовление широкого листа незначительно снизилось, итог – более 660 тыс. тонн. Закупки со стороны РЖД помогли увеличить выпуск железнодорожных колес после низкой загрузки прежних лет, объем производства составил более 681 тыс. шт.

«Динамика показателей ВМЗ в 2017 году находилась в зависимости от уровня спроса на продукцию со стороны главных потребителей наших стальных труб и железнодорожных колес. По итогам года мы отмечаем рост производства практически по всем видам продукции, кроме проката стана-5000, что связано с пересмотром нефтегазовыми компаниями части своих инвестиционных планов. Рассчитываем, что и в текущем году наши производственные мощности позволят удовлетворить все требования клиентов», — отметил управляющий директор АО «ВМЗ» Александр Барыков.

По материалам пресс-службы ОМК



