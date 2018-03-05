VEXVE СТАЛА ЧЛЕНОМ АССОЦИАЦИИ SWEHEAT & COOLING

Компания Vexve была принята в ряды членов ассоциации SweHeat & Cooling в начале текущего года. Долгая история и хорошая репутация Vexve в Швеции стала основанием для выбора компании в качестве нового члена. С основания в 1993 году целью ассоциации является стимулирование экспорта районных энергетических компаний. Дополнительно к семинарам и практическим занятиям SweHeat & Cooling организует мероприятия, на которых члены ассоциации могут встретиться со специалистами по планированию, ответственными лицами, консультантами и строителями со всего мира.

По материалам пресс-службы Vexve



