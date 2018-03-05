ПАО «СЕВЕРСТАЛЬ» ВНЕДРИЛА РЕШЕНИЕ EMERSON В ПРОКАТНЫЙ СТАН

ПАО «Северсталь» внедрила систему автоматической диагностики от Эмерсон для контроля технического состояния основных прокатных станов металлургического производства. Онлайн-диагностика на базе стационарной системы вибромониторинга CSI 6500 позволяет следить за состоянием станов в автоматизированном режиме, повысить время и надежность бесперебойной работы основного оборудования и осуществлять прогнозирование изменения его технического состояния в будущем.

Для поддержания бесперебойной поставки металла на одном из крупнейших в России металлургических предприятий, требуется надежная работа прокатных станов. Стабильность работы стана напрямую зависит от работоспособности шестеренных клетей, поэтому необходимо обеспечивать мониторинг технического состояния клетей станов, осуществлять интеграцию с системой видеонаблюдения и с системой АСУТП стана.

Предприятие Северсталь внедрило решение от Эмерсон для низкооборотистых машин – онлайн-диагностика клетей станов 1700, оснащенных подшипниками качения. Решение позволило контролировать температуру и вибрацию подшипниковых узлов шестеренных клетей для автоматизированной системы контроля основных механических неисправностей и анализа аварийных ситуаций с возможностью синхронного сравнения технического состояния клетей стана с системой видеофиксации.

«Решения по автоматизации, позволяющие устранить влияние человеческого фактора и реализовать мониторинг в режиме 24/7 с архивацией данных, - это то, что сможет обеспечить надежную работу производства, сократить остановы и увеличить эффективность предприятий», – говорит Николай Шестаков, генеральный директор ООО «Эмерсон» в России.

По материалам пресс-службы Emerson



