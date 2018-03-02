XIV МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС «ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ. XXI ВЕК. ИНЖЕНЕРНЫЕ МЕТОДЫ СНИЖЕНИЯ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ ЗДАНИЙ». REAL-TIME 

27 февраля 2018 года в Москве в рамках выставки «Мир Климата» прошли мероприятия деловой программы XIV Международного конгресса «Энергоэффективность. XXI век. Инженерные методы снижения энергопотребления зданий».

Открыла форум панельная дискуссия «Нормативное регулирование, информационные технологии и современные стройматериалы — как пути повышения энергоэффективности объектов капитального строительства в России», модератором которой по традиции выступил президент Национального объединения организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, председатель оргкомитета конгресса «Энергоэффективность. XXI век» Владимир Пехтин.

Перед началом дискуссии состоялась церемония награждения партнеров форума и участников конгресса – победителей поощрительной программы.





К слову, всего в работе конгресса приняли участие около 300 специалистов, среди которых - представители властных и административных структур, бизнес-сообщества, финансовых и страховых компаний, национальных объединений и общественных организаций.

В первой части панельной дискуссии были озвучены ключевые задачи в области изменения законодательства в сфере ресурсосбережения, участники конгресса ознакомились с новеллами нормативного обеспечения применения современных технологий проектирования, а также использования их для повышения энергоэффективности объектов. Кроме этого были рассмотрены нормативно-правовые акты национальной системы квалификаций и вопросы, связанные с применением национальных стандартов.

Основные направления дискуссий конгресса прозвучали в докладе Владимира Пехтина. В частности, президент НОЭ предложил обсудить вопросы «цифровизации экономики», актуализации и постоянного совершенствования нормативно-правовой и нормативно-технической баз, а также развития технологий информационного моделирования.

Открыл дискуссию докладом о BIM-проектировании президент Национального объединения изыскателей и проектировщиков Михаил Посохин.





Далее - первый заместитель генерального директора АНО «Национальное агентство развития квалификаций» Юлия Смирнова – рассказала участникам конгресса о сопряжении интересов государства, работодателей и граждан в Национальной системе квалификаций.

Опыту применения энергоэффективных технологий в малоэтажном строительстве, особенностям нормативного регулирования, BIM технологиям и современным инновационным стройматериалам в этом секторе стройкомплекса был посвящен доклад заместителя председателя Экспертного совета по жилищной политике и ЖКХ при Комитете Государственной Думы, вице-президента Национального агентства малоэтажного и коттеджного строительства Валерия Казейкина.

Завершил первую часть дискуссии доклад вице-президента, руководителя Аппарата Национального объединения организаций в области энергосбережения и повышения энергоэффективности Леонида Питерского о применении национальных стандартов.

В блоке вопросов, касающихся внедрения новых инструментов государственного регулирования для повышения энергоэффективности объектов капитального строительства вопросы гармонизации законодательной и нормативно-правовой базы в сфере градостроительства с нормативно-техническим обеспечением в ведущих отраслях были освящены в докладе ответственного секретаря Экспертного совета по строительству, промышленности строительных материалов и проблемам долевого строительства при Комитете Государственной думы по транспорту и строительству Светланы Бачуриной.





Третий блок дискуссии включил доклад о современных способах теплоизоляции на базе отечественного пенокаучука генерального директора ООО «Русская Теплоизоляционная Компания» Александра Звонова и как всегда яркое и содержательное выступление генерального директора маркетингового агентства «Литвинчук-Маркетинг» Георгия Литвинчука о перспективах развития российского рынка HVAC-индустрии.

Далее деловая программа конгресса продолжилась на тематических секциях «Строительная теплофизика: соответствие зданий требованиям энергетической эффективности» и «Способы снижения энергопотребления системами отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Особенности проектирования объектов спортивного назначения».

Сопредседателями дискуссии первой секции, партнером которой выступила компания Rockwool Russia Group, стали д. т. н, председатель секции ОНТС «Энергоэффективное домостроение», научный руководитель Группы Компаний «ИНСОЛАР» Григорий Васильев и к. т. н, директор учебно-научного центра «Мониторинг и реабилитация природных систем» ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого» Александр Горшков.

В ходе мероприятия были обсуждены требования энергетической эффективности зданий, строений, сооружений, оптимальные и предельные значения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций, несоответствие классов энергетической эффективности проектируемых и эксплуатируемых зданий, результаты работ по оценке соответствия показателей энергоэффективности современных зданий, непроверяемые нормы строительной теплотехники и теплопроводность и теплоустойчивость в слоистых стенах.

Также участникам секции были представлены сравнительный анализ проектных и эксплуатационных теплоэнергетических характеристик энергоэффективных зданий, построенных при поддержке Проекта ПРООН в Республике Беларусь, методология расчета величин бытовых тепловыделений в квартирах жилых домов, исследование эффективности использования низкопотенциального тепла воздуха, грунта и их комбинации для отопления зданий в разных регионах России с учетом тарифов на энергоресурсы и оценка снижения потерь тепловой энергии при реализации энергосберегающих мероприятий для сетей и ограждающих конструкций, реализованных при капитальном ремонте многоквартирного дома в г. Выборге Ленинградской области, и определение прогнозируемых сроков их окупаемости.





В дискуссии участвовали специалист по энергосбережению и повышению энергоэффективности в ЖКХ Минстроя России Александр Фадеев, д. т. н., первый заместитель директора ГП «Институт жилища — НИПТИС им. Атаева С. С.» (г. Минск) Леонид Данилевский, директор, ГП «Институт жилища — НИПТИС им. Атаева С. С.» (г. Минск) Владимир Пилипенко, к. т. н., заведующий отделом ГП «Институт жилища — НИПТИС им. Атаева С. С.» (г. Минск) Сергей Терехов, ведущий научный сотрудник ГП «Институт жилища — НИПТИС им. Атаева С. С.» (г. Минск) Ирина Терехова, к. т. н., профессор кафедры «Архитектура зданий и сооружений» ФГБОУ ВО «ВолгГТУ» Сергей Корниенко, ведущий инженер-эксперт отдела экспертиз зданий и сооружений на соответствие теплотехническим и акустическим требованиям ГБУ «ЦЭИИС» Иван Курилюк, к. т. н., начальник отдела экспертиз зданий и сооружений на соответствие теплотехническим и акустическим требованиям ГБУ «ЦЭИИС» Сергей Крышов, ведущий инженер Группы Компаний «ИНСОЛАР» Игорь Юрченко, ведущий инженер-эколог Группы Компаний «ИНСОЛАР» Марина Колесова, к. т. н., доцент кафедры «Строительство уникальных зданий и сооружений» Дарья Немова, главный инженер Инженерно-строительного института ФГАОУ ВО «СПбПУ» Евгений Котов, ведущий инженер-проектировщик Rockwool Russia Group Андрей Петров, д. т. н., профессор, заведующий кафедрой «Гидравлика и прочность» ФГАОУ ВО «СПбПУ» Михаил Петриченко, ассистент кафедры «Гидравлика и прочность» ФГАОУ ВО «СПбПУ» Татьяна Мусорина и старший преподаватель кафедры «Строительство уникальных зданий и сооружений» ФГАОУ ВО «СПбПУ» Ольга Гамаюнова.





В свою очередь сомодераторами секции «Способы снижения энергопотребления системами отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Особенности проектирования объектов спортивного назначения», партнером которой стала компания Fläkt Group, выступили к. т. н., член Комитета НОСТРОЙ по жилищно-гражданскому и промышленному строительству, председатель правления Союза «ИСЗС-Монтаж» Алексей Бусахин, генеральный директор компании Fläkt Group Russia Александр Свердлов и член Комитета НОСТРОЙ по жилищно-гражданскому и промышленному строительству, технический директор ООО «СанТехПроект» Альберт Шарипов.





Как и панельная дискуссия, обсуждение на секции было разделено на тематические блоки. В первом были представлены энергоэффективные системы вентиляции и кондиционирования воздуха и вопросы перспектив развития российского рынка HVAC.

Комплексные системы климатизации зданий на основе охлаждающих балок с переменным расходом воздуха были представлены участникам секции в докладе руководителя по развитию направления компании FläktGroup Александра Колдина, а гибридный охладитель и современные решения для снижения потребления электричества и воды системой кондиционирования здания – в сообщении инженера московского представительства немецкой фирмы «ГЮНТНЕР ГМБХ & КО. КГ» Алексея Егорова.

Генеральный директор маркетингового агентства «Литвинчук-Маркетинг» Георгий Литвинчук на секции продолжил обзор перспектив отечественного рынка HVAC, начатый на панельной дискуссии.

В блоке, посвященном реализованным объектам спортивного назначения с применением энергоэффективных систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха были представлены энергоэффективные системные решения Wheil для спортивных сооружений (доклад директора по развитию департамента инжиниринга ООО «НПТ Климатика» Михаила Будинова), особенности проектирования инженерных систем футбольных стадионов - в совместном докладе представителей АО «ЦНИИПРОМЗДАНИЙ» - к.т.н., старшего научного сотрудника, главного специалиста Андрея Стронгина, к.т.н., заведующей сектором Лидии Иванихиной и главного специалиста Екатерины Сухановой, а также особенности проектирования инженерных систем крытых ледовых катков со сниженным энергопотреблением (выступление технического директора ООО «Русьэнергомонтаж» Сергея Русакова).

В завершающей части дискуссии – «Актуализация нормативных документов в области отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха» - член Комитета НОСТРОЙ по жилищно-гражданскому и промышленному строительству, технический директор ООО «СанТехПроект» Альберт Шарипов представил концепцию актуализации СП 60.13330.2012 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха.





Одновременно с секционной работой в рамках деловой программы конгресса под председательством президента Национального объединения организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Владимира Пехтина прошло заседание Совета нацобъединения.

На этом деловая программа XIV Международного конгресса «Энергоэффективность. XXI век. Инженерные методы снижения энергопотребления зданий» завершилась.

До встречи на XV, юбилейном, Международном конгрессе «Энергоэффективность. XXI век. Инженерные методы снижения энергопотребления зданий», который пройдет 14 ноября 2018 года в Санкт-Петербурге!

Справка:

Международный конгресс «Энергоэффективность. XXI век. Инженерные методы снижения энергопотребления зданий» прошел 27 февраля 2018 года в ЦВК «Экспоцентр» на Красной Пресне. Организаторами форума выступают ассоциации НОЭ, НОСТРОЙ, НОПРИЗ, «АВОК СЕВЕРО-ЗАПАД» и НО «АПИК». Поддержку конгрессу оказали Государственная Дума РФ, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России, Министерство экономического развития РФ, правительство Москвы, РСПП, НАМИКС, РСС, при участии ООО «Евроэкспо». Генеральными партнерами форума стали НИЦ Строительства и Пожарной Безопасности, ОАС «Инженерные системы», ООО НПП «ЭКОЮРУС-ВЕНТО» и НОО «Общественный совет по развитию саморегулирования», а деловыми - Союз «ИСЗС-Монтаж» и ООО «РТК».

Генеральный информационный партнер – «Строительная газета», стратегический информационный партнер – Портал стройкомплекса Москвы, генеральный Интернет-партнер – портал TOP-Climat.ru. Постоянными медиа-партнерами конгресса являются журналы «Инженерные системы» и «Мир Климата», а также журнал «Трубопроводная арматура и оборудование». Вся информация о конгрессе – на сайте www.ee21.ru.



