DANFOSS ПРЕДСТАВЛЯЕТ ИННОВАЦИОННЫЙ МЕТОД ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПЕРЕМЕШИВАНИЯ МЕТАЛЛОВ

На основе модульных преобразователей частоты серии VACON NXP создана новая система электромагнитного перемешивания металлов типа EMS. Метод разработали инженеры отдела силовой электроники ООО «Данфосс» и компании «Норд Индастриз» из Санкт-Петербурга.

Технико-экономические показатели производственного процесса получения металла и его качественные характеристики напрямую зависят от поддержания однородности температуры при изготовлении. Предложенное решение гарантирует требуемую степень интенсивности в ковше или ручье с помощью специального раздельного управления электрическими параметрами. Наиболее эффективно это при реализации дугового нагрева и вакуумной обработки раскаленной стали.

Принцип ноу-хау состоит в следующем: преобразователь частоты VACON NXP работает на индукторную нагрузку, в которой катушка является статором, а ротором – расплавленный металл. Вращающееся поле возникает за счет смещения токов катушек индуктора на 90 °С для перемешивания в ковше (ведущий/ведомый приводы), и на 120 °С – в ручье (одиночный привод).

Каждому типу металла соответствует свой диапазон регулирования токов для получения максимального экономического эффекта и требуемых характеристик конечного продукта при его охлаждении.

Среди преимуществ новой технологии – получение готовых металлов с запланированными техническими параметрами, увеличение срока службы всего технологического оборудования за счет снижения износа ковша. В отличие от статического аналогового решения сокращены сроки ввода установки в эксплуатацию. Система EMS универсальна: она подходит для различных марок и типов металлов. Цифровые технологии Danfoss Drives обеспечивают быструю настройку параметров и надежное управление.

По материалам пресс-службы ООО «Данфосс»



