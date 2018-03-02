ИФАЗ ЗАВЕРШИЛ ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЗАТВОРОВ ДЛЯ АЭС «КУДАНКУЛАМ»

Завершилось изготовление еще одного заказа продукции ИФАЗ по договору между «Ивано-Франковский арматурным заводом» и «Сумским заводом насосного и энергетического машиностроения» «Насосэнергомаш». Затворы ИА44096 Ду500 в количестве 4 штуки предназначены для эксплуатации на объекте атомной энергетики, а именно: в комплекте с насосами производства «Насосэнергомаш» они будут поставлены на АЭС Куданкулам в Индии.

Затворы ИА44096 предназначенные для установки на трубопроводах технологических систем АС в системах нормальной эксплуатации и системах безопасности с целью предотвращения обратного потока рабочей среды.

· Присоединение под приварку

· Диапазон рабочих температур до +250°С

· DN 200-600

· Рабочее давление 12 Мпа

По материалам пресс-службы ЧАО «ИФАЗ»



