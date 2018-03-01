ИЛЬМА ПРЕДЛАГАЕТ РЕЗИНО-ПРОБКОВЫE ЛИСТОВЫЕ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ СО СКЛАДА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

ИЛЬМА предлагает оперативную поставку со склада в Санкт-Петербурге листовых уплотнительных резино-пробковых материалов серии TG-7715-1 (производитель – Talbros Sealing Materials Pvt. Ltd., Индия). Уплотнения из резино-пробковых материалов могут применяться на воде и масле в промышленных агрегатах, работающих при умеренных температурах и низких рабочих давлениях в производстве и сервисе оборудования, автомобилей, других видов техники, а также в электроэнергетике. Температура применения: -20°С до + 140°С. Стандартная толщина листов от 2 до 12 мм (другие толщины – по запросу). Подробное описание материала TG-7715-1 »»»

Компания Talbros Sealing Materials Pvt. Ltd. (Индия) была основана в 1981 году. Входит в BNT Talbros Group, состоящую из 6 компаний с численностью персонала 1700 человек. Talbros является крупным производителем антивибрационных материалов, резиновых покрытий, а также уплотнительных безасбестовых материалов и изделий. Основным рынком сбыта являются США, также компания активно работает на других рынках. В России эксклюзивным правом продажи продукции Talbros обладает компания ИЛЬМА. Сайт Talbros

По материалам ООО «ИЛЬМА»



