УКЭМ ПОСТАВИЛ КЛАПАНЫ ПГВУ ДЛЯ ХИМКОМБИНАТА

В феврале 2018 года ООО «УралКомплектЭнергоМаш» осуществил поставку клапанов пылегазовоздухопроводов (ПГВУ) марки УКЭМ для обогатительной фабрики крупного химического комбината. Материал изготовления: сталь 12Х18Н10Т, различные типоразмеры: от Ду50 до Ду800, общим количеством 500 штук, часть из которых автоматизирована посредством четвертьповоротных электроприводов «Rotork».

Клапаны УКЭМ из нержавеющей стали применяются в основном при необходимости регулирования или отсекания потока агрессивных сред. Клапаны устанавливаются на пылегазовоздухопроводах, температура среды в которых не превышает 425 С0. Давление рабочей среды должно быть не более 0,004 МПа с возможностью кратковременного увеличения максимум до 0,015 МПа.

Управление клапанами может осуществляться вручную рукоятью или ручным редуктором, а применение современных электроприводов позволяет полностью автоматизировать технологический процесс и интегрироваться в телеметрическую АСУ ТП предприятия, работающую как на аналоговых сигналах связи, так и с цифровыми протоколами типа Modbus, Profibus и CAN – контроллерами.

По материалам пресс-службы ООО «УКЭМ»



