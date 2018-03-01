ГАКС-АРМСЕРВИС РАЗРАБОТАЛ НОВЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СТЕНД

Представляем вашему вниманию новую разработку НПО «ГАКС-АРМСЕРВИС» – испытательный стенд ГАКС-И-7-50. Это малогабаритный компактный стенд эконом-класса, предназначенный для гидравлических испытаний фланцевой трубопроводной арматуры на герметичность затвора, прочность и плотность материала корпусных деталей. Конструкция стенда позволяет испытывать общепромышленную арматуру с условным проходом от 10 до 50 мм – задвижки, шаровые и пробковые краны, запорные клапаны (вентили), обратные клапаны, дисковые затворы. Максимальное усилие зажима – 12 т.

ОПИСАНИЕ И ДОСТОИНСТВА

● Простая и удобная для наблюдения за процессом испытаний конструкция стенда. Представляет собой раму, в верхней части которой размещен гидроцилиндр. На конце штока гидроцилиндра крепится сменная верхняя заглушка.

● Установка испытываемого изделия - на нижнюю заглушку стенда. Способ крепления арматуры позволяет визуально наблюдать место утечек.

● Нижняя сменная заглушка устанавливается на базу, которая закреплена в емкости. Емкость служит для быстрого удаления испытательной среды после окончания испытаний и закреплена на подвижной траверсе стенда.

● Давление в гидроцилиндр подается ручным насосом, закрепленным на правой стойке рамы стенда.

● Настройка стенда на строительную длину изделия осуществляется перемещением подвижной траверсы с фиксацией положения траверсы штифтами в отверстиях рамы.

● Настройка стенда на строительную длину осуществляется двумя способами: — грубая - перемещением подвижной траверсы с фиксацией положения траверсы штифтами в отверстиях рамы;

— точная - гидроцилиндром.

● Принцип работы стенда заключается в том, что в изделие, загерметизированное заглушками с помощью гидроцилиндра, подается испытательное давление воды и производится контроль годности изделия.

● Комплект сменных заглушек определяется на основании оформленного Заказчиком опросного листа.

ПРИМЕНЯЕМЫЕ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ:

— манометрический (по показаниям контрольных манометров);

— визуальный (наблюдение места утечки).

— по объему утечек (при испытаниях на герметичность затвора). Приборы контроля – мензурка или цилиндр (поставляются по спецзаказу).

По материалам пресс-службы НПО «ГАКС-АРМСЕРВИС»



