ПТПА – ОДНО ИЗ САМЫХ ЭФФЕКТИВНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Девятое крупнейшее предприятие Пензенской области — АО «ПТПА» или «Пензтяжпромарматура», оборот которого вырос в 2016 году на 40% и составил 6,7 млрд рублей. Компанией владеет Александр Чернышев: непосредственно ему принадлежит 40,9% и еще 30,4% через ООО «НЭЛС» (99% которой принадлежит Чернышеву). Это один из ведущих российских производителей крупногабаритной трубопроводной арматуры для объектов атомной и тепловой энергетики, газовой, нефтяной, металлургической, химической и других отраслей промышленности. Среди заказчиков такие гиганты, как «Газпром», «Лукойл», «Роснефть», «Росэнергоатом», «Сургутнефтегаз», «Атомстройэкспорт», ОАО «Северсталь». Образовано оно было в сталинские годы, в 1951 году, как Второй арматурный завод. В 1958 году здесь была выплавлена первая пензенская сталь. В 1972 году завод преобразован в ПО, в которое вошли также Первый арматурный завод, пензенский филиал «Центрального конструкторского бюро арматуростроения» (ЦКБА) и литейный корпус завода «Химмаш», ставший позднее ЛАЗом — литейно-арматурным заводом. В 1992 году НПО, в который входило уже пять заводов и пензенский филиал ЦКБА, был приватизирован и акционирован. 52% было распределено между коллективом, госпакет составил 13%.

Бывший директор внешнеэкономического предприятия «Юнион» Александр Чернышев пришел на ПТПА в 2000 году на должность первого замгендиректора, а уже в 31 год молодой бизнесмен возглавил предприятие. В 2004 году начался процесс реструктуризации компании, после чего был создан холдинг ОАО «Пензтяжпромарматура». В 2007 году на модернизацию было потрачено 526,2 млн рублей, в 2008 году — более 1 млрд рублей. Оборот в 2007 году составил 2,5 млрд рублей, кредитный портфель — 1,5 млрд рублей («ЮниКредитБанк» — 35%, ВТБ — 14%, «Райффайзенбанк» — 11%). В 2008 году компания разместила облигационный займ на 1 млрд рублей со сроком обращения 5 лет. Тем более, что динамика объема рынка трубопроводной арматуры в РФ впечатляла: с 2001 года объем вырос в пять раз. При объеме потребления арматуры нефтяной отраслью — в $248 млн и газовой — в $140 млн. Сотрудничал пензенский холдинг и с «Нижнекамскнефтехимом» — на химическую отрасль приходился объем потребления в $55 млн. Уже к моменту размещения облигаций основным собственником завода был Чернышев (72,35%). В 2009 и 2011 годах ПТПА признавалось лучшим промышленным предприятием Пензенской области.

В последние годы Чернышев занят новой реструктуризацией бизнеса. Дело в том, что до сих пор ПТПА был известен как завод, который производил арматуру больших диаметров. Однако рынок этот падает, и, как отмечает сам глава компании, будет падать дальше, так как «Россия достроила или заканчивает строительство основных веток трубопроводов». И хотя «общепромышленная, стандартная арматура сейчас, безусловно, востребована, в ЖКХ, на водоканалах», но на рынке нефтегазопереработки приходится производить разные изделия. А тенденции таковы, что российские нефтегазовые компании уходят в

глубокую переработку, это привело к тому, что у ПТПА почти все заказы сегодня «единичные»: «создать широкую серийную номенклатуру невозможно, поэтому меняется сам принцип работы завода, от проектирования до выпуска». Цель Чернышева: построение работы конструкторского отдела по тем же принципам, по каким действуют зарубежные компании, где технологии настолько развиты, что позволяют избегать лишней работы и выдавать изделия оперативно.

Предприятие по-прежнему остается одним из самых эффективных в Пензенской области. Достаточно посмотреть на финансовые показатели компании с 2012 года: несмотря на кризис и временное падение выручки с 2012 по 2014 год (с 4,3 млрд до 3,7 млрд рублей), прибыль компании все эти годы только растет. С 2012 по 2014 год она выросла с 17,8 млн до 81,2 млн рублей, а в 2016 году, при росте выручки сразу на 40% (с 4,8 млрд до 6,7 млрд рублей), прибыль выросла до 155,5 млн рублей.

По материалам портала «Реальное время»



