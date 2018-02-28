«Транснефть – Сибирь» выполнила план по диагностике магистральных трубопроводов в 2017 году

АО «Транснефть – Сибирь» в 2017 году провело внутритрубную диагностику линейной части магистральных нефтепроводов (МН), включая подводные переходы, на 74 участках общей протяженностью 8276 км.

В целях контроля технического состояния нефтепроводов в местах пересечения с водными объектами обследовано 404 подводных перехода магистральных трубопроводов (ППМТ). По итогам обследования выдано 205 заключений о соответствии состояния ППМТ требованиям нормативно-технической документации и сроку безопасной эксплуатации. Также в 2017 году проведена диагностика 36 камер приема-пуска средств очистки и диагностики магистральных нефтепроводов.

На основе результатов диагностики был сформирован план ремонтных работ на линейной части нефтепроводов. В соответствии с планом в 2017 году силами подрядных организаций и бригад линейных аварийно-восстановительных служб (ЛАЭС) подразделений АО «Транснефть – Сибирь» методом вырезки было устранено 134 дефекта, методом установки ремонтных конструкций на трубу – 1098 дефектов.

Исследование внутренней полости трубы проводилось диагностическими приборами различной конструкции (ультразвуковые, магнитные и комбинированные дефектоскопы).

В 2018 году АО «Транснефть – Сибирь» планирует обследовать методом внутритрубной диагностики 89 участков общей протяженностью 4938,38 км. Мероприятия АО «Транснефть – Сибирь» по своевременной диагностике и качественному обслуживанию действующей системы магистральных нефтепроводов позволяют ежегодно повышать уровень надежности и экологической безопасности трубопроводного транспорта.

По материалам пресс-службы ПАО «Транснефть»



