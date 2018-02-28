АСКОЛЬД ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛ ВОЗМОЖНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ВРИО ГУБЕРНАТОРА ПРИМОРЬЯ

В понедельник, 19 февраля, руководитель региона осмотрел производственные мощности и встретился с трудовым коллективом завода. Как рассказал исполнительный директор компании Андрей Семёнов, ПАО «Аскольд» — это предприятие судостроительной промышленности, которое производит более 1200 видов сложной и высококлассной продукции. Сегодня завод выпускает

клапаны разных видов, пожарную арматуру, фланцы стальные, прожекторы для защиты судов от коррозии, стопоры для ракетных и торпедных аппаратов атомных подводных лодок, спецоборудование для водолазных работ. Ассортимент продукции постоянно расширяется, отвечая на растущие потребности судостроителей. Кроме того, по словам руководителя ПАО «Аскольд», на предприятии реализуется программа импортозамещения. Специалисты успешно осваивают производство изделий для различных отраслей промышленности — энергетической, нефтегазовой, судостроительной.

«У нас уже наработан опыт производства клапанов для модернизации оборудования атомных электростанций. В перспективе планируем увеличить выпуск арматуры для энергетической промышленности», — сообщил Андрей Семёнов. Отмечено, что площадь производственных помещений завода достигает почти 100 тысяч квадратных метров. Металлургическое производство здесь располагает базой для полного цикла – от шихты до готовых отливок. Работает и собственная лаборатория для анализа и испытаний металлов и сплавов.

Врио Губернатора края осмотрел производственные мощности завода: цеха, где помимо металлургического налажены также механообрабатывающее, гальваническое, сборочное и испытательное производства, и ознакомился с работой установленного здесь оборудования. Также главе региона представили детали, изготовленные по заказам крупнейших отечественных судостроительных и судоремонтных предприятий, в том числе завода «Звезда». «Сейчас мы завершаем выполнение ремонтного заказа для этого предприятия. В ближайшие дни будем отгружать клапаны, которые были отремонтированы у нас. Также мы можем самостоятельно изготавливать такие детали. Один такой клапан стоит около трех миллионов рублей», – рассказал Андрей Семенов, добавив, что среди партнеров завода также – группа компаний «Ростсельмаш» и ряд других отечественных судостроительных и машиностроительных предприятий. По мнению главы Приморья Андрея Тарасенко, сотрудничество «Аскольда» с крупными российскими компаниями очень перспективно, при этом именно совместная работа с местными, приморскими, предприятиями должна вывести машино- и судостроение в крае на новый уровень. «Сейчас мы развиваем в регионе эти отрасли. Уже договорились с "Ростсельмашем" о локализации в крае сборочного производства сельскохозяйственных машин, с "КамАЗом" – о сборке автобусов и специализированной техники. Активно работает судоверфь "Звезда", которая недавно получила ряд заказов на строительство судов. Все эти предприятия, которые еще будут открыты и уже работают, должны быть обеспечены деталями от местных заводов. Тогда наше машиностроение и судостроение получит дополнительное развитие», – подчеркнул врио Губернатора в ходе встречи с трудовым коллективом ПАО «Аскольд». Отмечено, что в данный момент достигнута договоренность о том, что ряд деталей для заказов, поступивших на «Звезду», будет изготавливать именно «Аскольд». Также в ходе встречи Андрей Тарасенко обсудил с сотрудниками предприятия вопросы, касающиеся улучшения условий жизни населения Арсеньева. В частности, речь шла о перспективах привлечения в муниципалитет медицинских и педагогических кадров, благоустройстве города, поддержке молодых семей и реализации программы по предоставлению многодетным семьям и семьям с двумя детьми свободных земельных участков, снижении цен на рыбу и других волнующих жителей города проблемах.

По материалам пресс-службы ПАО «АСКОЛЬД»



