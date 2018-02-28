АУМА оснастила электроприводами ТЭС в Калининграде

В течение 2017 года в рамках строительства Талаховской и Маяковской теплоэлектростанций в Калининградской области компания АУМА отгрузила несколько партий электроприводов. Общее количество электроприводов, установленных на обеих станциях, составляет более 250 ед. Главным образом, это многооборотные и неполнооборотные электроприводы АУМА в исполнении NORM.

Среди преимуществ такого решения для управления запорной арматурой заказчик отметил простоту и легкость проведения техобслуживания благодаря быстросъемному электрическому присоединению. Модульная конструкция электроприводов позволяет проводить модернизации и комбинировать различные варианты оборудования, решая специфические технологические задачи.

«ООО «Калининградская генерация», в состав которой входят две эти электростанции, отдает предпочтение безопасному и экологичному современному оборудованию. С гордостью хочу отметить, что на обеих станциях будут применяться только электроприводы АУМА, других производителей представлено не будет», - комментирует Наталья Анатольевна Скоробогатова, руководитель обособленного подразделения ООО «ПРИВОДЫ АУМА» в Санкт-Петербурге.

По материалам пресс-службы ООО «ПРИВОДЫ АУМА»



