ВМЗ награжден дипломом Премии Правительства РФ в области качества

Выксунский металлургический завод (АО «ВМЗ», Нижегородская область, входит в состав Объединенной металлургической компании, АО «ОМК», г. Москва) отмечен дипломом Премии Правительства Российской Федерации в области качества.

Конкурсный отбор проходил в 2017 году, по его итогам из 300 российских предприятий были отобраны 12 лауреатов и 10 дипломантов премии. Торжественная церемония вручения премии за достижение значительных результатов в области качества продукции и услуг и внедрение высокоэффективных методов менеджмента качества состоялась в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. В ней участвовали заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Виктор Евтухов, заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Вячеслав Тимченко, руководитель Российской системы качества Максим Протасов и другие.

Среди сильных сторон ВМЗ эксперты Совета конкурса отметили систему менеджмента, разработанную с учетом требований российских и международных стандартов качества, научно-техническое сотрудничество с ведущими газовыми, нефтяными и железнодорожными компаниями России, подходы к обучению и развитию персонала. Также эксперты высоко оценили создание собственной производственной системы предприятия, основанной на принципах бережливого производства.

Диплом Выксунского металлургического завода из рук заместителя председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Вячеслава Тимченко принял директор по развитию бизнес-системы ОМК Александр Иванов. «ВМЗ ежегодно получает высокие оценки как лучший российский поставщик продукции для компаний нефтегазового комплекса и транспортной отрасли. Нам очень важно, что наши достижения признаются не

только бизнесом, но и Правительством России. Благодарю Совет конкурса за высокую оценку нашей работы. Внедрение современных подходов к управлению предприятием позволяет нам снижать издержки, повышать производительность труда и обеспечивать высокое качество выпускаемой продукции», – отметил управляющий директор АО «ВМЗ» Александр Барыков.

По материалам пресс-службы ОМК



