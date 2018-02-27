Студенты ЧТПЗ завоевали рекордное количество медалей на региональном чемпионате WorldSkills Russia

Студенты образовательной программы Группы ЧТПЗ «Будущее Белой металлургии» завоевали 12 медалей на VI Открытом региональном чемпионате Свердловской области «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). «Золото» в копилку сборной команды в компетенции «Промышленная механика и монтаж» принес первокурсник Игнатий Евдокимов. В компетенции «Электромонтаж» лучшим на региональном чемпионате стал студент 3-го курса, слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ, входит в Группу ЧТПЗ) Артем Ульянов. Третьекурсник образовательной программы Группы ЧТПЗ, слесарь-ремонтник по энергетическому оборудованию ПНТЗ Максим Корякин завоевал первое место в компетенции «Реверсивный инжиниринг».

«В этом году студенты образовательной программы Группы ЧТПЗ завоевали рекордное количество медалей: из 19 участников в составе нашей сборной 12 заняли призовые места. Это доказывает высокий уровень профессиональной подготовки будущих работников цехов Белой металлургии. А также подтверждает обоснованность включения Первоуральского металлургического колледжа в список ТОП-100 лучших образовательных организаций движения «Молодые профессионалы» России», - отметил управляющий директор ПНТЗ Алексей Дронов.

В рамках деловой программы VI Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) состоялось награждение лучших образовательных учреждений Свердловской области, вошедших в список ТОП-100 движения «Молодые профессионалы» России. В «золотой» сотне профессиональных учебных заведений - 8 колледжей и техникумов Среднего Урала, в том числе Первоуральский металлургический колледж - один из участников государственно - частного партнерства Группы ЧТПЗ и правительства Свердловской области по реализации образовательной программы «Будущее Белой металлургии».

Кроме этого, неотъемлемой частью деловой программы чемпионата стал окружной этап первого всероссийского форума «Наставник», на котором Группа ЧТПЗ презентовала практику «Наставничество в рамках дуального образования» - программа «Будущее Белой металлургии», занявшую призовое место. Данная практика компании отмечена экспертным советом всероссийского форума в номинации «Наставничество на производстве».

Напомним, что VI Открытый Региональный чемпионат Свердловской области «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) проходил на 17 площадках профессиональных образовательных организаций региона, в том числе в Образовательном центре Группы ЧТПЗ. В соревнованиях приняли участие более 1000 конкурсантов, которые выступили в 92 компетенциях. Победители регионального чемпионата отправятся весной этого года на

отборочный этап Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).

По материалам пресс-службы Группы ЧТПЗ



