ТМК РАЗРАБОТАЛА И ИСПЫТАЛА УНИКАЛЬНОЕ БЫСТРОСБОРНОЕ СОЕДИНЕНИЕ TMK UP KATRAN ДЛЯ ДОБЫЧИ НА ШЕЛЬФЕ

Трубная Металлургическая Компания (ТМК), один из ведущих мировых производителей труб для нефтегазовой промышленности, успешно завершила испытания по программе ООО «Газпром ВНИИГАЗ» уникального премиального соединения TMK UP KATRAN собственной разработки. Испытания проводились в ФГУП «Крыловский государственный научный центр».

TМК UP KATRAN — это уникальное быстросборное высокомоментное соединение, используемое при сборке кондукторных труб диаметром от 20” до 36” (508 мм — 914 мм). Соединение полностью разработано ТМК и впервые его производство на 100% локализовано в России — ранее соединения подобного типа закупались исключительно за рубежом. KATRAN — единственное соединение, которое может использоваться на всех шельфовых морских проектах в России, причем на любых глубинах и в самых суровых климатических условиях.

Испытания включали в себя подтверждение механических свойств всех элементов конструкции, аттестацию сварки коннекторов, многократную сборку под собственным весом, а также целый комплекс статических испытаний по кручению, растяжению, сжатию, статического и циклического изгибов. Соединение продемонстрировало исключительные эксплуатационные свойства, обеспечив 100-процентную герметичность при предельных комбинированных нагрузках.

По материалам пресс-службы ТМК



