Способы снижения энергопотребления системами ОВК обсудят на секции конгресса «Энергоэффективность. XXI век»

27 февраля 2018 года в Москве в рамках деловой программы XIV Международного конгресса «Энергоэффективность. XXI век» пройдет секция «Способы снижения энергопотребления системами отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Особенности проектирования объектов спортивного назначения», партнером которой стала компания Fläkt Group.

Сомодераторами секционной дискуссии выступят к. т. н., заместитель председателя Комитета систем инженерно-технического обеспечения, связи и телекоммуникаций зданий и сооружений НОСТРОЙ, председатель правления Союза «ИСЗС-Монтаж» Алексей Бусахин, д. т. н., профессор, вице-президент, координатор НОПРИЗ по СЗФО, президент АС «АВОК СЕВЕРО-ЗАПАД» Александр Гримитлин, исполнительный директор Ассоциации Предприятий Индустрии Климата Дмитрий Кузин и заместитель исполнительного директора Ассоциации Предприятий Индустрии Климата Павел Каплин.

Обсуждение планируется вести по тематическим блокам. Так, в первый включены вопросы, связанные с энергоэффективными системами вентиляции и кондиционирования воздуха и перспективами развития российского рынка HVAC. Спикерами этой части дискуссии станут руководитель по развитию направления компании Fläkt Group Александр Колдин, инженер московского представительства немецкой фирмы «ГЮНТНЕР ГМБХ & КО. КГ» Алексей Егоров и генеральный директор маркетингового агентства «Литвинчук-Маркетинг» Георгий Литвинчук.

В блоке, посвященном реализованным объектам спортивного назначения с применением энергоэффективных систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха будут представлены энергоэффективные системные решения Wheil для спортивных сооружений, особенности проектирования инженерных систем футбольных стадионов и особенности проектирования инженерных систем крытых ледовых катков со сниженным энергопотреблением. С докладами по данным темам выступят директор по развитию департамента инжиниринга ООО «НПТ Климатика» Михаил Будинов, представители АО «ЦНИИПРОМЗДАНИЙ» - к.т.н. Андрей Стронгин, к.т.н. Лидия Иванихина, инженер Екатерина Суханова (совместный доклад), а также технический директор ООО «Русьэнергомонтаж» Сергей Русаков. В завершающей части дискуссии технический директор ООО «СанТехПроект» Альберт Шарипов представит концепцию актуализации СП 60.13330.2012 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха.

- Участники секции, по традиции очень активны, - делится впечатлениями постоянный модератор дискуссии Алексей Бусахин. – Обсуждения проходят очень конструктивно – вопросы задаются профессиональные, грамотные, что говорит о высоком уровне специалистов и их заинтересованности в обсуждаемых на секции темах. А то, что каждый раз в аудитории на всех желающих не хватает стульев, подчеркивает актуальность тем, выбранных к обсуждению организаторами конгресса.

Справка:

Международный конгресс «Энергоэффективность. XXI век. Инженерные методы снижения энергопотребления зданий» пройдет 27 февраля 2018 года в ЦВК «Экспоцентр» на Красной Пресне. Организаторами форума выступают НОЭ, НОСТРОЙ, НОПРИЗ, АВОК СЕВЕРО-ЗАПАД и АПИК. Поддержку конгрессу оказывают Государственная Дума РФ, Минстрой России, Минэкономразвития РФ, Правительство Москвы, РСПП, НАМИКС, РСС, при участии ООО «Евроэкспо». Генеральные партнеры форума - Общественный совет по развитию саморегулирования, Научный Инновационный Центр Строительства и Пожарной Безопасности, ОАС «Инженерные системы» и НПП «ЭКОЮРУС-ВЕНТО». Деловые партнеры - Союз «ИСЗС-Монтаж» и ООО «Русская Теплоизоляционная Компания». Генеральный информационный партнер – «Строительная газета», стратегический информационный партнер – Портал стройкомплекса Москвы, генеральный Интернет-партнер – портал TOP-Climat.ru. Постоянными медиа-партнерами конгресса являются журналы «Инженерные системы» и «Мир Климата», а также журнал «Трубопроводная арматура и оборудование» Вся информация о конгрессе – на сайте www.ee21.ru.



