НОВОЕ РЕШЕНИЕ HONEYWELL ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

Корпорация Honeywell объявила о выпуске нового решения в рамках концепции подключенного производства Honeywell Connected Plant. Решение Asset Performance Insight предназначено для повышения эффективности управления эксплуатацией и техническим обслуживанием промышленного оборудования. Оно обеспечивает подключение активов и оборудования к облаку и применяет аналитические модели Honeywell и партнеров, чтобы избавить заказчиков от незапланированных простоев и излишнего обслуживания.

Значение новых стратегий управления производительностью активов промышленных компаний повышается одновременно с ростом производственных потребностей и доступности данных, поступающих с устройств по всему предприятию. Любые незапланированные простои, отказы оборудования или излишнее техническое обслуживание напрямую влияют на итоговые финансовые результаты компаний и могут обходиться им весьма дорого.

«На современном высококонкурентном рынке, где предметом продажи часто являются производственные мощности, производительность оборудования является важнейшим фактором повышения прибыльности, — говорит Ричард Шоу (Richard Shaw), главный менеджер Honeywell Connected Plant. — В стремлении сократить число эксплуатационных отказов и неполадок оборудования в процессе обслуживания — ведь именно на них приходится большая часть незапланированных простоев — промышленные компании рассчитывают на цифровую трансформацию и промышленный Интернет вещей, которые позволяют извлекать пользу из огромных объемов данных. Концепция подключенного производства Honeywell Connected Plant и наш новый продукт Asset Performance Insight помогут заказчикам работать более рационально и эффективно». При создании Asset Performance Insight была предусмотрена возможность быстрого развертывания с помощью предварительно настроенных шаблонов. Шаблоны разработаны на основе глубокого отраслевого опыта компании, реальных задач, стоящих перед заказчиками, и передовой аналитики. Решение также можно настроить и адаптировать к конкретным требованиям заказчика, что делает его чрезвычайно гибким. Asset Performance Insight является новейшим дополнением пакета решений для подключенного производства Honeywell Connected Plant, которые превращают данные в ценную информацию для более эффективного управления. Залогом успеха является обширный опыт Honeywell в данной области и передовая аналитика, объединяющая технологические процессы, активы, персонал и ресурсы предприятия для максимального повышения производительности. Широкий спектр решений Honeywell в области киберзащиты гарантирует надежную защиту данных в условиях постоянного роста внешних угроз.

Для получения более подробной информации о решении Asset Performance Insight посетите веб-сайт Honeywell Connected Plant.

По материалам пресс-службы Honeywell



