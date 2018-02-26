ТЕРМОБРЕСТ ПРИГЛАШАЕТ НА ВЫСТАВКУ И СЕМИНАР «СТИМ ЭКСПО»

14-17 марта 2018 г. в Ростове-на-Дону состоится одно из крупнейших выставочных мероприятий ЮФО – выставка «Стим Экспо». Мероприятие пройдет в выставочном комплексе «Дон Экспоцентр» по адресу: пр. Михаила Нагибина, 30, Ростов-на-Дону. Номер стенда СП «ТермоБрест» – D10. Посещение выставки бесплатное.

Также в рамках выставки специалисты СП «ТермоБрест» состоится семинар, организованный компанией совместно с официальным дилером ООО «ИТ-Автоматика» (г. Ростов-на-Дону). Тема семинара – «Современная газовая запорно-регулирующая арматура и приборы автоматики безопасности газовых систем». Семинар состоится 15 марта в в здании выставочного комплекса «Дон Экспоцентр». Время начала – 13.00, конференц-зал «Вега».

В ходе семинара вы сможете наглядно ознакомиться с полной номенклатурой продукции СП «ТермоБрест», в т.ч. с новинками производства, получить консультацию специалистов завода-изготовителя, а также полный комплект материалов для дальнейшей работы. Во время семинара состоится кофе-брейк, где посетителям предложат горячие напитки и легкие закуски.

По материалам пресс-службы СП «ТермоБрест» ООО



